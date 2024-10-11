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МЗС спростувало заяви іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф

Київ • УНН

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МЗС України спростувало маніпулятивні публікації в іноземних ЗМІ про нібито готовність до поступок рф. Міністерство наголошує на неприйнятності таких поступок та підтримує Формулу миру Зеленського.

МЗС спростувало заяви іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок рф

МЗС спростувало маніпулятивні публікації в низці іноземних ЗМІ про нібито готовність України до поступок росії за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності, передає УНН.

Міністерство закордонних справ України спростовує маніпулятивні твердження, озвучені в низці іноземних ЗМІ, щодо нібито готовності України до поступок агресору за рахунок власного суверенітету та територіальної цілісності. Наголошуємо на неприйнятності таких поступок

- йдеться в заяві МЗС.

Зазначається, що подібні твердження лише сприймаються агресором як ознака слабкості, дають йому невиправдану надію на успіх агресії та дієвість його ультиматумів і шантажу.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення всеохоплюючого, справедливого та сталого миру для України була і залишається Формула миру, яка заснована на повазі до Статуту ООН та імперативі повного відновлення територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Після успішного Першого Глобального Саміту миру в Швейцарії, який обʼєднав понад сотню учасників довкола поваги до міжнародного права, триває процес підготовки до Другого Саміту миру

- зазначає МЗС.

Повідомляється, що уже відбулися тематичні зустрічі з пунктів Формули миру щодо енергетичної та продовольчої безпеки, а також відновлення справедливості. Невдовзі плануються заходи з інших пунктів цієї ініціативи.

Наразі всі конструктивні мирні зусилля спрямовані саме на ефективну імплементацію Формули миру. При цьому варто окремо підкреслити, що План перемоги, представлений Президентом України Володимиром Зеленським партнерам України, є не заміною Формули, а практичним інструментом для її впровадження. Принцип "Жодних домовленостей про Україну без України" та імператив поваги до міжнародного права та Статуту ООН залишаються обовʼязковими та незмінними для всіх. Україна не прийме жодних ініціатив, які їх порушують

- йдеться в заяві.

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Наголошується, що метою України є не фіктивний, а всеохоплюючий, справедливий та сталий мир, який гарантуватиме безпеку для українського народу, забезпечить відповідальність за російські злочини та унеможливить повторення агресії.

"Переконані, що така мета відповідає також інтересам усіх миролюбних країн і їхніх народів.

В МЗС також наголосили, що потрібні сміливість та рішучість у впровадженні Формули миру, а не сурогатні, слабкі та наївні рішення під фіговим листком "реалізму", які лише дадуть агресору можливість підготувати новий напад на Україну та решту вільного світу.

"Закликаємо всі держави та міжнародні організації, всіх лідерів, політиків і громадських діячів, які поважають Статут ООН, міжнародне право та цінність людського життя, обʼєднати зусилля задля відновлення реального сталого та справедливого миру, а не підживлення ілюзій та апетитів агресора", - заявили в МЗС.

Доповнення

Видання Corriere della Sera писало, що Зеленський нібито "був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов'язання Заходу.

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував це.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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