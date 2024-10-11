Зеленський: якщо ми реалізуємо План перемоги, то росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія ігнорує реальну дипломатію та Формулу миру, яку Україна запропонувала, щоб закінчити справедливо війну на основі Статуту ООН, але якщо вдасться реалізувати План перемоги, то росія не зможе продовжувати війну і буде примушена до миру. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, передає УНН.

Головне це посилити позиції України та наші відносини з нашими найближчими партнерами таким чином, щоб ми створили необхідні умови, необхідну справедливу атмосферу для чесної дипломатії. Світ бачить, що росія ігнорує реальну дипломатію та Формулу миру, яку ми запропонували, щоб закінчити цю війну, справедливо на основі Статуту ООН. Якщо ми реалізуємо План перемоги завдяки співпраці з нашими партнерами, то росія не зможе продовжувати цю війну і буде примушена до миру. Саме в цьому сенс Плану перемоги. Ми хочемо захистити українську незалежність, українські сім’ї, наших людей, право наших дітей жити вільно у нашій країні,

Президент зазначив, що домовився із Мелоні працювати далі на рівні команд, щоб якомога швидше створити умови для миру.

Ми обговорили сьогодні підготовку до засідання Європейської Ради, рішення щодо російських активів. (...) Сьогодні ми також обговорили із Джорджією підготовку нового безпекового пакету, я проінформував про ситуацію на фронті, про загальну ситуацію у війні. Ми цінуємо також все, що Італія робить на рівні G7 та ЄС заради того, щоб міжнародне право було реально дієве