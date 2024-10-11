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Зеленський представив прем’єрці Італії Мелоні План перемоги

Зеленський представив прем’єрці Італії Мелоні План перемоги

Київ • УНН

 • 17488 перегляди

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Італії зустрівся з прем'єр-міністром Джорджі Мелоні. Він представив та обговорив з нею український План перемоги, спрямований на справедливе завершення війни.

Президент України Володимир Зеленський представив голові Ради міністрів Італії Джорджі Мелоні План перемоги. Президент заявив, що продуктивно обговорив із Мелоні всі аспекти плану, передає УНН.

Це стратегічна наша зустріч, зустріч нашої української поваги до Італії та нашої готовності зміцнювати нашу співпрацю і надалі. Зараз ми представляємо нашим найближчим друзям, лідерам Європи, деталі Плану перемоги, які ми в Україні підготували, щоб наблизити чесне та справедливе завершення війни. Я вдячний Джорджії та команді італійського уряду за увагу до плану, до його пунктів та до нашої стратегії. Ми дуже продуктивно обговорили всі аспекти плану, я проінформував про нашу роботу з іншими партнерами,

- сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Візит розпочався зі зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, раніше Зеленський відвідав Лондон та Париж.

Павло Башинський

Павло Башинський

ВійнаПолітика
dzhordzha-meloniДжорджа Мелоні
paryzhПариж
italiiaІталія
yevropaЄвропа
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
ukrainaУкраїна
londonЛондон

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