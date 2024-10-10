Зеленський прибув до Італії. Розпочинається зустріч з прем'єркою Мелоні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Італії. Візит розпочався зі зустрічі з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, раніше Зеленський відвідав Лондон та Париж.
Президент України Володимир Зеленський прибув до Італії, передає УНН.
Візит Президента України до Італії розпочався із зустрічі із Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
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Президент Зеленський сьогодні вже здійснив візити до Лондона та Парижа.