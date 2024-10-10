Зеленский прибыл в Италию. Начинается встреча с премьером Мелони
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Визит начался со встречи с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, ранее Зеленский посетил Лондон и Париж.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, передает УНН.
Визит Президента Украины в Италию начался со встречи с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Ранее
Президент Зеленский сегодня уже совершил визиты в Лондон и Париж.