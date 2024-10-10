Зеленский прибыл в Италию. Начинается встреча с премьером Мелони

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Италию, передает УНН.

Визит Президента Украины в Италию начался со встречи с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

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Президент Зеленский сегодня уже совершил визиты в Лондон и Париж.