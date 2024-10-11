Зеленский представил премьеру Италии Мелони План победы

Президент Украины Владимир Зеленский представил председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони План победы. Президент заявил, что продуктивно обсудил с Мелони все аспекты плана, передает УНН.

Это стратегическая наша встреча, встреча нашего украинского уважения к Италии и нашей готовности укреплять наше сотрудничество и в дальнейшем. Сейчас мы представляем нашим ближайшим друзьям, лидерам Европы, детали Плана победы, которые мы в Украине подготовили, чтобы приблизить честное и справедливое завершение войны. Я благодарен Джорджии и команде итальянского правительства за внимание к плану, к его пунктам и к нашей стратегии. Мы очень продуктивно обсудили все аспекты плана, я проинформировал о нашей работе с другими партнерами,