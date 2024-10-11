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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Зеленский представил премьеру Италии Мелони План победы

Зеленский представил премьеру Италии Мелони План победы

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 21:20  •  2132 просмотра

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Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с премьер-министром Джорджи Мелони. Он представил и обсудил с ней украинский План победы, направленный на справедливое завершение войны.

Президент Украины Владимир Зеленский представил председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони План победы. Президент заявил, что продуктивно обсудил с Мелони все аспекты плана, передает УНН.

Это стратегическая наша встреча, встреча нашего украинского уважения к Италии и нашей готовности укреплять наше сотрудничество и в дальнейшем. Сейчас мы представляем нашим ближайшим друзьям, лидерам Европы, детали Плана победы, которые мы в Украине подготовили, чтобы приблизить честное и справедливое завершение войны. Я благодарен Джорджии и команде итальянского правительства за внимание к плану, к его пунктам и к нашей стратегии. Мы очень продуктивно обсудили все аспекты плана, я проинформировал о нашей работе с другими партнерами,

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Визит начался со встречи с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, ранее Зеленский посетил Лондон и Париж.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
dzhordzhiya-meloniДжорджия Мелони
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italiyaИталия
yevropaЕвропа
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