Зеленский представил премьеру Италии Мелони План победы
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Италию встретился с премьер-министром Джорджи Мелони. Он представил и обсудил с ней украинский План победы, направленный на справедливое завершение войны.
Президент Украины Владимир Зеленский представил председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони План победы. Президент заявил, что продуктивно обсудил с Мелони все аспекты плана, передает УНН.
Это стратегическая наша встреча, встреча нашего украинского уважения к Италии и нашей готовности укреплять наше сотрудничество и в дальнейшем. Сейчас мы представляем нашим ближайшим друзьям, лидерам Европы, детали Плана победы, которые мы в Украине подготовили, чтобы приблизить честное и справедливое завершение войны. Я благодарен Джорджии и команде итальянского правительства за внимание к плану, к его пунктам и к нашей стратегии. Мы очень продуктивно обсудили все аспекты плана, я проинформировал о нашей работе с другими партнерами,
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Италию. Визит начался со встречи с Председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, ранее Зеленский посетил Лондон и Париж.