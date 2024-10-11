Зеленский: если мы реализуем План победы, то россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, которую Украина предложила, чтобы закончить справедливо войну на основе Устава ООН, но если удастся реализовать План победы, то россия не сможет продолжать войну и будет принуждена к миру. Об этом Зеленский заявил во время встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, передает УНН.

Главное это усилить позиции Украины и наши отношения с нашими ближайшими партнерами таким образом, чтобы мы создали необходимые условия, необходимую справедливую атмосферу для честной дипломатии. Мир видит, что Россия игнорирует реальную дипломатию и Формулу мира, которую мы предложили, чтобы закончить эту войну, справедливо на основе Устава ООН. Если мы реализуем План победы благодаря сотрудничеству с нашими партнерами, то россия не сможет продолжать эту войну и будет принуждена к миру. Именно в этом смысл Плана победы. Мы хотим защитить украинскую независимость, украинские семьи, наших людей, право наших детей жить свободно в нашей стране, - сказал Зеленский.

Президент отметил, что договорился с Мелони работать дальше на уровне команд, чтобы как можно скорее создать условия для мира.

Мы обсудили сегодня подготовку к заседанию Европейского Совета, решение по российским активам. (...) Сегодня мы также обсудили с Джорджией подготовку нового пакета по безопасности, я проинформировал о ситуации на фронте, об общей ситуации в войне. Мы ценим также все, что Италия делает на уровне G7 и ЕС ради того, чтобы международное право было реально действенно - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский представил председателю Совета министров Италии Джорджи Мелони План победы. Президент заявил, что продуктивно обсудил с Мелони все аспекты плана.