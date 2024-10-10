Офіс Президента спростував інформацію про нібито готовність Зеленського до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту за деяких умов
Київ • УНН
Радник Президента Дмитро Литвин спростував повідомлення італійської газети про готовність Зеленського до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту. Він наголосив, що Україна дотримується Формули миру та представить план перемоги партнерам.
Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію італійської газети Corriere della Sera про нібито готовність Володимира Зеленського до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту - без визнання втрати територій та в обмін на гарантії безпеки з боку США і швидкий вступ до ЄС. Як вказав Литвин, інформація поширена у ЗМІ – це неправда. Про це повідомляє УНН.
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Видання Corriere della Sera писало, що Зеленський "був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов'язання Заходу. По-перше, гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів, подібна до тієї, яку американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам.
З іншого боку, від Риму, Парижа і Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення в швидкому вступі до Європейського союзу, що дало б Україні горизонт для зростання".
Своєю чергою радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію. "У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", – наголосив Литвин.
Водночас вказав, що цими днями план перемоги представлять Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. За словами Литвина, він є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру.
Ситуація на полі бою "створює можливість" покласти край війні у 2025 році - Зеленський09.10.24, 18:37 • 15988 переглядiв