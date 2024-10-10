Офіс Президента спростував інформацію про нібито готовність Зеленського до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту за деяких умов

Радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував інформацію італійської газети Corriere della Sera про нібито готовність Володимира Зеленського до припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту - без визнання втрати територій та в обмін на гарантії безпеки з боку США і швидкий вступ до ЄС. Як вказав Литвин, інформація поширена у ЗМІ – це неправда. Про це повідомляє УНН.

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Видання Corriere della Sera писало, що Зеленський "був би готовий до припинення вогню вздовж нинішньої лінії - без визнання нового офіційного кордону - в обмін на певні зобов'язання Заходу. По-перше, гарантія безпеки з боку Сполучених Штатів, подібна до тієї, яку американці надали Японії, Південній Кореї та Філіппінам.

З іншого боку, від Риму, Парижа і Берліна Зеленський хотів би отримати запевнення в швидкому вступі до Європейського союзу, що дало б Україні горизонт для зростання".

Своєю чергою радник Президента з питань комунікацій Дмитро Литвин спростував цю інформацію. "У нас є Формула миру, там абсолютно чітко вказано те, як Україна бачить справедливий мир, і саме на такій основі тривають перемовини з партнерами щодо посилення позицій України", – наголосив Литвин.

Водночас вказав, що цими днями план перемоги представлять Великій Британії, Франції, Італії та Німеччині. За словами Литвина, він є інструментом, щоб підштовхнути ситуацію до реалізації Формули миру.

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