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Офис Президента опроверг информацию о якобы готовности Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта при некоторых условиях

Офис Президента опроверг информацию о якобы готовности Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта при некоторых условиях

Киев  •  УНН

10 октября 2024, 08:21  •  2369 просмотра

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Советник Президента Дмитрий Литвин опроверг сообщение итальянской газеты о готовности Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта. Он подчеркнул, что Украина придерживается Формулы мира и представит план победы партнерам.

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию итальянской газеты Corriere della Sera о якобы готовности Владимира Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта - без признания потери территорий и в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрое вступление в ЕС. Как указал Литвин,  информация, распространенная в СМИ - это неправда. Об этом Литвин сказал в комментарии «24 каналу», передает УНН

Детали

Издание Corriere della Sera писало, что Зеленский «был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантия безопасности со стороны Соединенных Штатов, подобная той, которую американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам. 

С другой стороны, от Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в скором вступлении в Европейский союз, что дало бы Украине горизонт для роста». 

В свою очередь советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. «У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано то, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе ведутся переговоры с партнерами по усилению позиций Украины», - отметил  Литвин.

В то же время указал, что на днях план победы представят Великобритании, Франции, Италии и Германии. По словам Литвина, он является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира.

Ситуация на поле боя "создает возможность" положить конец войне в 2025 году - Зеленский9 октября 2024, 15:37 • 13978 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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