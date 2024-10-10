Офис Президента опроверг информацию о якобы готовности Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта при некоторых условиях

Советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг информацию итальянской газеты Corriere della Sera о якобы готовности Владимира Зеленского к прекращению огня вдоль нынешней линии фронта - без признания потери территорий и в обмен на гарантии безопасности со стороны США и быстрое вступление в ЕС. Как указал Литвин, информация, распространенная в СМИ - это неправда. Об этом Литвин сказал в комментарии «24 каналу», передает УНН.

Детали

Издание Corriere della Sera писало, что Зеленский «был бы готов к прекращению огня вдоль нынешней линии - без признания новой официальной границы - в обмен на определенные обязательства Запада. Во-первых, гарантия безопасности со стороны Соединенных Штатов, подобная той, которую американцы предоставили Японии, Южной Корее и Филиппинам.

С другой стороны, от Рима, Парижа и Берлина Зеленский хотел бы получить заверения в скором вступлении в Европейский союз, что дало бы Украине горизонт для роста».

В свою очередь советник Президента по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин опроверг эту информацию. «У нас есть Формула мира, там абсолютно четко указано то, как Украина видит справедливый мир, и именно на такой основе ведутся переговоры с партнерами по усилению позиций Украины», - отметил Литвин.

В то же время указал, что на днях план победы представят Великобритании, Франции, Италии и Германии. По словам Литвина, он является инструментом, чтобы подтолкнуть ситуацию к реализации Формулы мира.

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