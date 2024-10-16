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рф має програти у війні, це не "замороження" чи торгівля територією - Президент

Київ • УНН

 • 61278 перегляди

Президент Зеленський представив у ВР План перемоги, наголосивши, що росія повинна програти війну. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни.

рф має програти у війні, це не "замороження" чи торгівля територією - Президент

Президент Володимир Зеленський заявив, що росія повинна програти у війні й це не "заморожування", це не торгівля територією чи суверенітетом України. Про це він сказав під час представлення Плану перемоги в ВР, передає УНН.

росія повинна програти у війні проти України. І це не "заморожування". І це не торгівля територією чи суверенітетом України. Ми повинні реалізувати План перемоги, щоб примусити росію бути на Саміті миру та бути готовою закінчити війну

- сказав Зеленський.

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Доповнення

Президент Зеленський оприлюднив План перемоги з 5 пунктів та 3 таємних додатків. План включає геополітичний, військовий, економічний та безпековий аспекти для завершення війни та гарантування безпеки.

Зеленський повідомляв, що українські партнери, яким уже був представлений План перемоги, поставилися до нього практично. Уважно. Команди зосереджені на деталях заради дієвої підтримки.

Наразі План вже представлений керівництву США, Німеччини, Італії, Франції та Британії.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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