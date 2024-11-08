МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отказался комментировать публикацию The Wall Street Journal о возможном плане от команды избранного президентом США Дональда Трампа в отношении Украины, отметив, что это лишь «чьи-то мысли», а не отражают «официальной позиции», сообщили в МИД Украины поздно вечером 7 ноября, пишет УНН.

Мы не видим никаких причин и смысла в обсуждении тех вещей, которые тиражируются в СМИ, которые на самом деле не отражают официальной позиции или предложений. Это просто чьи-то мнения, распространенные в СМИ. Мы не видим смысла придавать им большего веса и гравитации, чем они имеют. Поэтому я не буду вдаваться в подробности, выдвигая гипотезы о том, можем ли мы принять или не принять или обсудить эти вещи - прокомментировал Тихий во время брифинга публикацию WSJ о мирном плане, который якобы готовит администрация Трампа, где одним из пунктов называли «потенциальное замораживание ситуации на поле боя», и «рассматривается ли этот вариант или может рассматриваться правительством Украины».

Дополнение

В офисе Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, высказались о возможных действиях в отношении Украины. По данным WSJ, которое сослалось на три источника, близких к Трампу, один из планов заключается в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение не менее 20 лет, а взамен Вашингтон продолжит поставлять Украине оружие для сдерживания дальнейших нападений РФ. По данным издания, все предложения предусматривают «замораживание» войны - таким образом может быть закреплен захват Россией примерно 20 процентов территории Украины, сообщает DW.

Ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется дипломатическим путем, отметила WSJ.