МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

ukenru
Эксклюзив
«Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
08:56 • 1384 просмотра

«Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

Эксклюзив
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
07:00 • 98332 просмотра

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Эксклюзив
"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка
06:30 • 77307 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

Эксклюзив
Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"
16:20 • 107995 просмотра

Харьковская правозащитная группа раскритиковала НАБУ и ВАКС: антикоррупционерам надо возвращаться в правовое поле, а не быть героями анекдота про "дочь - проститутку"

Эксклюзив
В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями
15:40 • 111976 просмотра

В учебных заведениях Броварской громады созданы ресурсные комнаты для поддержки детей с особыми образовательными потребностями

Эксклюзив
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
11:40 • 131781 просмотра

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Эксклюзив
У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения
6 ноября 2024, 18:07 • 130908 просмотра

У Трампа нет личной ненависти к Зеленскому: эксперт оценил, смогут ли они найти точки соприкосновения

Эксклюзив
Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику
6 ноября 2024, 14:59 • 171923 просмотра

Что нужно знать родителям: как война и оккупация влияют на детскую психику

Эксклюзив
Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ
6 ноября 2024, 13:36 • 164139 просмотра

Украине потребуются десятилетия для восстановления экосистем после войны - КНИИСЭ

Эксклюзив
Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями
6 ноября 2024, 11:47 • 131930 просмотра

Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод

Вражеская атака дронов на Одессу: есть пострадавшие, повреждено учебное заведение и газопровод

23:14 • 55820 просмотра
Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

Оккупанты захватили Новоалексеевку и продвинулись на нескольких направлениях - DeepState

00:17 • 86430 просмотра
Новое сообщение из Харькова: количество пострадавших в результате обстрела достигло 25 человек

Новое сообщение из Харькова: количество пострадавших в результате обстрела достигло 25 человек

03:57 • 30248 просмотра
Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

Фон дер Ляйен на саммите в Будапеште: Европа должна сама решать свою судьбу

04:34 • 84447 просмотра
Масштабный ночной обстрел Харькова: насчитываются десятки пострадавших и разрушения

Масштабный ночной обстрел Харькова: насчитываются десятки пострадавших и разрушения

04:42 • 46549 просмотра
публикации
Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа

Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
Эксклюзив

07:00 • 98169 просмотра
АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

АРМА оправдывается перед Ощадбанком и открещивается от ответственности за невозврат кредита ТРЦ "Гулливер"

16:29 • 107711 просмотра
Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости

Конфликт интересов главного юриста НБУ: почему действия главного юриста Александра Зимы вызывают вопросы о справедливости
Эксклюзив

11:40 • 131759 просмотра
"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

"Ощадбанк" может потерять миллиарды из-за конкурса АРМА на поиск управляющего для "Гулливера": что пошло не так

7 ноября 2024, 06:30 • 138548 просмотра
Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

Уволенный из НАБУ Углава призвал Шабунина выполнить решение суда, которым его признали пустословом

6 ноября 2024, 16:06 • 136372 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

Один из спутников Урана, вероятно, скрывает огромный подземный океан жидкой воды

17:19 • 59582 просмотра
Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

Участники ставок на выборы в США ожидают выплаты $450 млн после победы Трампа - Reuters

15:17 • 68689 просмотра
Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

Выйдет в 2025 году: Netflix раскрыл названия эпизодов финального сезона «Очень странных дел»

6 ноября 2024, 17:54 • 103934 просмотра
Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

Культовая японская гора Фудзи, которая известна снежным одеялом, наконец-то покрылась белым покровом

6 ноября 2024, 10:02 • 111336 просмотра
Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

Гала-ужин в LACMA: самые яркие образы голливудских звезд

3 ноября 2024, 12:40 • 138821 просмотра
Актуальное
МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

МИД Украины отреагировал на публикацию о «мирном плане» от команды Трампа

Киев  •  УНН

08:49 • 1088 просмотра

Read in English

Представитель МИД отказался комментировать публикацию WSJ о возможном плане от команды Трампа по Украине.

Представитель МИД Украины Георгий Тихий отказался комментировать публикацию The Wall Street Journal о возможном плане от команды избранного президентом США Дональда Трампа в отношении Украины, отметив, что это лишь «чьи-то мысли», а не отражают «официальной позиции», сообщили в МИД Украины поздно вечером 7 ноября, пишет УНН.

Мы не видим никаких причин и смысла в обсуждении тех вещей, которые тиражируются в СМИ, которые на самом деле не отражают официальной позиции или предложений. Это просто чьи-то мнения, распространенные в СМИ. Мы не видим смысла придавать им большего веса и гравитации, чем они имеют. Поэтому я не буду вдаваться в подробности, выдвигая гипотезы о том, можем ли мы принять или не принять или обсудить эти вещи

- прокомментировал Тихий во время брифинга публикацию WSJ о мирном плане, который якобы готовит администрация Трампа, где одним из пунктов называли «потенциальное замораживание ситуации на поле боя», и «рассматривается ли этот вариант или может рассматриваться правительством Украины».

Дополнение

В офисе Дональда Трампа, одержавшего победу на президентских выборах в США, высказались о возможных действиях в отношении Украины. По данным WSJ, которое сослалось на три источника, близких к Трампу, один из планов заключается в том, что Киев пообещает не вступать в НАТО в течение не менее 20 лет, а взамен Вашингтон продолжит поставлять Украине оружие для сдерживания дальнейших нападений РФ. По данным издания, все предложения предусматривают «замораживание» войны - таким образом может быть закреплен захват Россией примерно 20 процентов территории Украины, сообщает DW.

Ранее советники экс-президента США Кит Келлог и Фред Флейц предлагали лишить Украину американской поддержки и поставок оружия, пока Киев не согласится на мирные переговоры с россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется дипломатическим путем, отметила WSJ.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина