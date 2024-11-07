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Байден обратился к американцам после победы Трампа и пообещал мирно передать власть

Байден обратился к американцам после победы Трампа и пообещал мирно передать власть

Киев  •  УНН

17:17 • 380 просмотра

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Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пообещал мирную передачу власти. Действующий президент подчеркнул важность принятия выбора страны независимо от результата.

Действующий президент США Джо Байден обратился к американцам после поражения Камалы Гаррис на выборах президента. Байден заявил, что поздравил Дональда Трампа с победой и пообещал мирно передать власть, подчеркнув, что невозможно любить страну только тогда, когда побеждаешь, передает УНН.

Более 200 лет Америка воплощала большой эксперимент по самоуправлению. Люди голосуют и выбирают лидеров и делают это спокойно. Что касается демократии - воля людей всегда является главной. Вчера я говорил с президентом Трампом и поздравил его с победой. Я убедил его, что моя администрация сделает все для того, чтобы мирно передать власть. Это то, что заслуживают американцы 

– сказал Байден.

Он отметил, что вчера также разговаривал с Камалой Харрис.

"Она моя партнерша, которая провела замечательную кампанию. Она имеет сильный характер. Она приложила все усилия, чтобы гордиться той кампанией, которую она провела. Я знаю, что для некоторых людей это время побед, а для других - время поражения. Но это соревнование идей и страна выбирает ту или иную идею. Мы принимаем выбор, который сделала страна. Невозможно любить страну только тогда, когда побеждаешь", - добавил Байден.

По его словам, 20 января состоится мирная передача властей в Америке.

"Это историческое президентство. Не потому, что я был президентом, а из-за того, что мы сделали, то, что вы сделали. Это было президентство всех американцев. Мы за собой оставляем самую сильную экономику мира", - подчеркнул Байден.

Напомним

Кампания Дональда Трампа сообщила об ожидании встречи с Джо Байденом в Белом доме. Встреча должна стать частью процесса перехода власти после потенциального избрания Трампа.

Павел Башинский

Павел Башинский

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