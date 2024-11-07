Байден обратился к американцам после победы Трампа и пообещал мирно передать власть

Действующий президент США Джо Байден обратился к американцам после поражения Камалы Гаррис на выборах президента. Байден заявил, что поздравил Дональда Трампа с победой и пообещал мирно передать власть, подчеркнув, что невозможно любить страну только тогда, когда побеждаешь, передает УНН.

Более 200 лет Америка воплощала большой эксперимент по самоуправлению. Люди голосуют и выбирают лидеров и делают это спокойно. Что касается демократии - воля людей всегда является главной. Вчера я говорил с президентом Трампом и поздравил его с победой. Я убедил его, что моя администрация сделает все для того, чтобы мирно передать власть. Это то, что заслуживают американцы