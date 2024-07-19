Президент Джо Байден заявил, что планирует вернуться к предвыборной кампании на следующей неделе после выздоровления от COVID-19. Это решение подтверждает его приверженность кандидатуре на второй срок, несмотря на давление со стороны демократов, которые призывают его выйти из гонки. Об этом пишет The Washington times, передает УНН.

Детали

Байден обвинил Трампа в попытках нарушить права на аборты и поставил под сомнение его приверженность демократическим принципам. Он отметил, что американцы хорошо знают, куда Трамп хочет привести страну.

Пока Байден находится на карантине из-за COVID-19, растет количество демократических законодателей, которые призывают его уйти. По сообщениям, среди тех, кто выразил обеспокоенность, есть такие выдающиеся личности, как бывший президент Барак Обама и бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Сенатор Мартин Генрих, демократ от Нью-Мексико, также публично заявил, что предпочитает, чтобы Байден вышел из кампании в интересах страны.

Ситуация обострилась после того, как в Пенсильвании было совершено нападение на Трампа. Несмотря на это, и Байден, и Трамп призвали к объединению и прекращению агрессивной риторики, хотя сами продолжают взаимные нападки.

Во время своей речи Трамп вспомнил о гибели бывшего начальника пожарной службы Кори Комператоре и раскритиковал администрацию Байдена за инфляцию, внешнюю политику и иммиграцию. Он также упомянул «сумасшедшую» Нэнси Пелоси и обвинил демократов в разрушении страны.

Несмотря на это, Байден заявил, что американцы уже видели такого Трампа и отвергли его четыре года назад.

Не "если", а "когда": Байден, вероятно, может выйти из гонки за Белый дом – FT