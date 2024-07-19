Киев • УНН
Ведущие доноры Демократической партии предполагают скорый выход Байдена из борьбы за Белый дом. Финансирование его кампании может быть прекращено на фоне скептицизма партийных лидеров.
Ведущие доноры и активисты Демократической партии предполагают, что Джо Байден близок к выходу из гонки за Белый дом. Финансирование его кампании может быть сокращено на фоне скепсиса со стороны партийных грандов.
Передает УНН со ссылкой на Financial Times.
Ведущие доноры и активисты Демократической партии говорят, что Джо Байден близок к уходу президентской кампании. Издание сообщает об угрозах прекращения финансирования кампании Байдена на фоне того, что партийные гранды видят его кандидатуру несостоятельной.
За последние три дня доноры от Уолл-стрит до Голливуда оказали новое давление на партийных грандов, включая Чака Шумера, Хакима Джеффриса и Нэнси Пелоси, призывая их убедить Байдена отказаться от участия в выборах – пишет Financial Times.
Влиятельный донор, близкий к Шумеру, заявил: "Я думаю, что все закончится очень скоро".
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Несколько доноров заявили, что кампания по вытеснению президента из списка Демократической партии набирает обороты.
Я думаю, что это происходит и во многом необратимо
Справочно
Согласно новому опросу CBS-YouGov, после покушения на Трампа в США преимущество Трампа над Байденом увеличилось. Бывший президент опережает на пять пунктов. В свою очередь Байден еще больше отстал в большинстве других опросов, проведенных после его провального выступления на дебатах против Трампа в прошлом месяце.
Байден в "душевных поисках" относительно выхода из гонки - Reuters19 июля 2024, 07:12 • 10675 просмотров