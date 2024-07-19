Президент США Джо Байден воспринимает призывы уйти в отставку, поскольку кандидат в президенты от Демократической партии серьезно, со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

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«Его душевные поиски действительно происходят, я знаю это точно, - сказал один из источников. - Он думает об этом очень серьезно».

81-летний Байден столкнулся с растущим давлением со стороны тяжеловесов в его партии, которые требуют уступить позицию на вершине списка после того, как плохое выступление на дебатах против бывшего президента США Дональда Трампа, кандидата от Республиканской партии, вызвало опасения по поводу его возраста и способности победить в ноябре.

Президент США, как указано, демонстративно выступил против этих призывов, утверждая, что набрал миллионы голосов на праймериз за последние несколько месяцев и является выбором избирателей-демократов. Совсем недавно, в среду, он заверил: «Я полностью» в гонке 2024 года.

Другой источник, помощник от Демократической партии в Конгрессе, сообщил, что, похоже, есть «надпись на стене» президента после того, как законодатели, в частности лидер большинства в Сенате Чак Шумер, как сообщается, призвали его выйти из гонки.

«Такое ощущение, что это вопрос... когда, а не если», - сказал помощник.

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Сенатор-демократ от штата Делавэр Крис Кунс, близкий союзник Байдена, заявил CNN в четверг, что Байден будет «отдыхать и размышлять» в эти выходные, пока выздоравливает от COVID-19.

Он, как отмечается, делает запросы на информацию о данных опросов и серьезно взвешивает мнение тех, кому он доверяет и кем восхищается, сказал Кунс, добавив, что он считает Байдена лучшим кандидатом, чтобы баллотироваться в 2024 году.

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Байден выздоравливает в своем доме в Рехобот-Бич, штат Делавэр. В четверг у него не было публичных мероприятий после завершения поездки в среду в политически колеблющийся штат Невада.

Предвыборный штаб Байдена после дебатов сосредоточился на трех из семи штатов, которые являются полем битвы, что является узким путем к победе, но там отвергли предположение, что он готов отойти в сторону.

«Он ни в чем не колеблется. Президент принял свое решение, - заявил заместитель руководителя предвыборного штаба Квентин Фулкс в Милуоки, где состоялся съезд республиканцев. - Джо Байден заявил, что баллотируется на пост президента Соединенных Штатов. Наша кампания продвигается вперед».

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Другой источник, представитель предвыборного штаба Байдена, заявил обратное: «Да, все кончено. Просто вопрос времени».

Сенатор-демократ от Колорадо Джон Хикенлупер заявил, что, по его мнению, Байден работает над решением, оставаться ли в президентской гонке, и выберет то, что хорошо для страны.

«Джо Байден всегда ставил страну на первое место. Он сделал то, что было лучшим для Америки... Я думаю, что он будет продолжать это делать», - сказал Хикенлупер Reuters вечером в среду, добавив, как пишет издание, что есть признаки того, что для США будет лучше всего, если бы он отошел в сторону.

Бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси поддержала призыв конгрессмена Адама Шиффа к Байдену уйти в отставку, сообщил высокопоставленный источник в Белом доме, непосредственно знакомый с ситуацией. Но источник, близкий к Пелоси - одному из самых влиятельных членов Демократической партии Байдена - сказал, что Шифф не консультировался с Пелоси, прежде чем обнародовать свои опасения.

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