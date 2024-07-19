Президент США Джо Байден поручил провести опрос среди избирателей, чтобы узнать поддержат ли они Камалу Харрис в гонке за президентское кресло, если она заменит его. Об этом в четверг, 18 июля, сообщил телеканал ABC, передает УНН.

Детали

Указывается, что президент стал «более восприимчивым» к призывам выйти из гонки.

«Сейчас американский лидер истощен», - указал собеседник телеканала.

Он также добавил, что время, которое Байден проведет на самоизоляции в своей резиденции в штате Делавэр, позволит президенту задуматься о будущем и переговорить с людьми в окружении.

Газета The Wall Street Journal пишет, что вице-президент США Камала Харрис считается наиболее вероятным претендентом на замену Байдену в случае его выхода из предвыборной гонки.

А согласно результатам опроса журнала The Economist и социологической компании YouGov, опубликованным 11 июля, около 73% сторонников Демократической партии считают, что Харрис должен стать кандидатом демократов на президентских выборах в ноябре.

NYT: демократы решили отложить официальное выдвижение Джо Байдена