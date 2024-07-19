Руководство Демократической партии США решило перенести голосование по выдвижению Джо Байдена на начало августа. Инициатива принадлежит лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру и была поддержана партийным руководством.
Руководство Демократической партии США решило отложить официальное выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты. Как сообщает УНН, об этом со ссылкой на собственные партийные источники пишет New York Times.
Детали
Отмечается, что с инициативой отложить голосование, ранее запланированное на следующую неделю, выступил лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер.
«Лидер в Сенате поговорил с главой Демократов в Палате общин Хакимом Джефрисом, и оба согласились склонять партию отложить начало процесса выдвижения», - говорится в материале.
Впоследствии Тим Вальц, сопредседатель комитета правил Демократической партии, который определяет порядок выдвижения кандидатов, сообщил главе избирательного штаба Байдена о необходимости отложения голосования.
«Под этим давлением руководство Национального комитета Демократической партии объявило, что виртуальное голосование состоится вместо этого в течение первой недели августа», - пишет NYT.
На выходных Байден, вероятно, объявит о выходе из президентской гонки - Axios18 июля 2024, 15:35 • 14027 просмотров