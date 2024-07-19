Руководство Демократической партии США решило отложить официальное выдвижение Джо Байдена кандидатом в президенты. Как сообщает УНН, об этом со ссылкой на собственные партийные источники пишет New York Times.

Детали

Отмечается, что с инициативой отложить голосование, ранее запланированное на следующую неделю, выступил лидер Демократической партии в Сенате Чак Шумер.

«Лидер в Сенате поговорил с главой Демократов в Палате общин Хакимом Джефрисом, и оба согласились склонять партию отложить начало процесса выдвижения», - говорится в материале.

Впоследствии Тим Вальц, сопредседатель комитета правил Демократической партии, который определяет порядок выдвижения кандидатов, сообщил главе избирательного штаба Байдена о необходимости отложения голосования.

«Под этим давлением руководство Национального комитета Демократической партии объявило, что виртуальное голосование состоится вместо этого в течение первой недели августа», - пишет NYT.

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