На фоне постоянного давления со стороны друзей и лидеров Демократической партии президент США Джо Байден, вероятно, выйдет из президентской гонки уже в эти выходные. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Axios, передает УНН.

Детали

Несколько высокопоставленных демократов в частном порядке говорят, что растущее давление лидеров конгресса партии и близких друзей убедит президента Байдена принять решение выйти из президентской гонки уже на этих выходных - пишет Axios

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

В издании отметили, что сейчас Байден находится на самоизоляции, поскольку у него обнаружили коронавирус. Впрочем, он уже смирился с растущим давлением, плохими результатами опросов и необоснованной проверкой, что делает невозможным продолжение его кампании, говорят нам демократы.

Отмечается, что высшие лидеры его партии, его друзья и ключевые доноры считают, что он не может победить, не может изменить общественное восприятие своего возраста и остроты и не может добиться успеха. большинства в Конгрессе.

В разговоре с Байденом соратники подчеркивают, что Трамп способен легко его победить и после прихода к власти республиканцев - они уничтожат все наследие действующего лидера Белого дома.

Напомним

Американские СМИ заявили, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер попросил Джо Байдена не баллотироваться на президентских выборах 2024 года.