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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Президент США Джо Байден заболел COVID-19

Киев  •  УНН

17 июля 2024, 22:34  •  10709 просмотра

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Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19 после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент США вакцинирован, имеет легкие симптомы и самоизолируется дома в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.

Президент США Джо Байден болен COVID-19. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.

Детали

Сегодня утром президент США Джо Байден получил положительный результат на COVID-19 после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе.

По информации, президент Америки является вакцинированным, однако испытывает легкие симптомы заболевания.

Согласно рекомендациям Центров контроля и профилактики заболеваний, Байден останется на самоизоляции, хотя его состояние оценивается как легкое. Впрочем, президент США все равно вернулся в свой дом в Делавэре, где самоизолируется, продолжая выполнять все свои обязанности удаленно.

По информации, президент Байден будет продолжать выполнять свои обязанности во время самоизоляции, а Белый дом будет предоставлять регулярные обновления относительно его состояния здоровья.

Байден в выступлении перед темнокожими избирателями связал нападение Трампа с расовым насилием17 июля 2024, 14:09 • 11662 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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tsentri-po-kontrolyu-i-profilaktike-zabolevaniiЦентры по контролю и профилактике заболеваний
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