Президент США Джо Байден заболел COVID-19
Киев • УНН
Джо Байден получил положительный результат теста на COVID-19 после мероприятия в Лас-Вегасе. Президент США вакцинирован, имеет легкие симптомы и самоизолируется дома в Делавэре, продолжая выполнять свои обязанности.
Президент США Джо Байден болен COVID-19. Об этом сообщает Белый дом, передает УНН.
Детали
Сегодня утром президент США Джо Байден получил положительный результат на COVID-19 после своего первого мероприятия в Лас-Вегасе.
По информации, президент Америки является вакцинированным, однако испытывает легкие симптомы заболевания.
Согласно рекомендациям Центров контроля и профилактики заболеваний, Байден останется на самоизоляции, хотя его состояние оценивается как легкое. Впрочем, президент США все равно вернулся в свой дом в Делавэре, где самоизолируется, продолжая выполнять все свои обязанности удаленно.
По информации, президент Байден будет продолжать выполнять свои обязанности во время самоизоляции, а Белый дом будет предоставлять регулярные обновления относительно его состояния здоровья.
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