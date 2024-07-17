Байден в выступлении перед темнокожими избирателями связал нападение Трампа с расовым насилием

В своем первом предвыборном появлении после попытки покушения на его противника-республиканца президент США Джо Байден связал нападение на Дональда Трампа с расовым насилием и насилием с использованием огнестрельного оружия в США, призывая американцев повсеместно осудить это, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

"Мы все обязаны снизить градус и осудить насилие в любой форме", - сказал он темнокожим избирателям в Лас-Вегасе, штат Невада, во вторник.

Выступая на съезде Национальной ассоциации содействия развитию не белого населения, американской организации по защите гражданских прав, Байден отметил насилие против афроамериканцев, в частности Джорджа Флойда, которого убил белый полицейский в 2020 году.

Впервые после стрельбы во время предвыборной кампании Трампа в Пенсильвании в субботу, в результате которой погиб участник митинга и были ранены другие, включая экс-президента, Байден призвал усилить контроль над оружием и восстановить запрет США на штурмовое оружие, на которое срок действия запрета истек в 2004 году.

"Во время стрельбы у Дональда Трампа использовался автомат AR-15. Так же как это было штурмовое оружие, которое убило столько других, в том числе детей, - сказал он. - Пришло время объявить его вне закона. Я сделал это один раз, и я сделаю это снова".

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С тем, что для его потенциальной победы решающее значение могут иметь голоса темнокожих избирателей, Байден сравнил свою политику с политикой бывшего президента по ключевым для афроамериканцев вопросам, высмеивая термин "черные рабочие места", который часто использует Трамп.

"Я знаю, что такое черное рабочее место. Это вице-президент Соединенных Штатов", - сказал он, одобрительно говоря о вице-президенте Камале Харрис, своей партнерше на ноябрьских выборах, которая имеет чернокожее и южноазиатское происхождение.

Байден повторил свое сообщение в интервью Black Entertainment Television в тот же день. В среду он обратится к UnidosUS, крупнейшей в стране организации по защите гражданских прав и защите прав латиноамериканцев, пытаясь привлечь латиноамериканских избирателей, еще один ключевой избирательный блок для партии.

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Издание отмечает, что сейчас президент отстает в опросах от Трампа в национальном масштабе и в разных штатах, включая Неваду. Он продолжает отклонять призывы по крайней мере 20 демократов в Конгрессе и других членов его партии сойти с избирательной дистанции, настаивая на том, что он является демократом с наилучшими шансами победить Трампа.

В своей соцсети Трамп также призвал нацию "быть едиными". В интервью газете Washington Examiner он сказал, что переписал свою речь на съезде, чтобы больше сосредоточиться на единстве.

"Все говорят о единстве, даже Дональд Трамп", - сказала Клэр Финкельштейн, директор Центра этики и верховенства права в Университете Пенсильвании. "Конечно, его видение единства заключается в том, что страна должна объединиться за ним", - сказала она Голосу Америки.