Экс-президент США Барак Обама заявил союзникам, что президенту Джо Байдену нужно серьезно рассмотреть жизнеспособность своей кандидатуры. Об этом сообщает The Washington Post, передает УНН.

Детали

Обама во время бесед с союзниками сказал, что, по его мнению, Байден был великим президентом, и хочет защитить свои достижения, которые могут оказаться под угрозой, если республиканцы будут контролировать Белый дом и обе палаты Конгресса в следующем году.

Обама также говорил, что обеспокоен результатами опросов - рейтинги Байдена падают, а его соперника Дональда Трампа растут, и что доноры отказываются от поддержки президента.

«Опасения Обамы возникают на фоне растущего беспокойства, которое охватило Демократическую партию, относительно перспектив Байдена и их потенциального влияния на других кандидатов. Доноры-демократы, активисты и выборные чиновники все чаще обращаются к небольшой группе избранных лидеров-ветеранов, чтобы помочь им выйти из кризиса, вызванного неудачным выступлением Байдена на дебатах 27 июня», - говорится в статье.

Обама, как отмечается, старается держаться в тени, но его роль лидера партии с 2008 по 2016 год сделала его рупором для проявления беспокойства всей партии.

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