Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский
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В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данныхЭксклюзив
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами
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В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы
Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году
россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго
Ночью и утром Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский
Наступление россии в Украине может состоять из нескольких волн, первая из которых будет направлена на Харьковскую область, где российские войска продвинулись вперед, но в конце концов были остановлены украинскими силами.
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать
В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны
150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром
Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые
За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
Во Львове пока только один Центр предоставления административных услуг на ул. Хвылевого, 14а готов принять военнообязанных для уточнения данных.
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами
Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.