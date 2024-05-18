В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Дэвида ДеПейпа, мужчину, который ворвался в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в 2022 году и напал на ее мужа с молотком, приговорили к 30 годам заключения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время политически мотивированного нападения Дэвид ДеПейп силой проник в дом Пелоси в Сан-Франциско рано утром 28 октября 2022 года, всего за неделю до выборов в Конгресс того года. На тот момент Пелоси, спикер Палаты представителей, находилась в Вашингтоне.

ДеПейп, который, по словам прокуроров, руководствовался ультраправыми теориями заговора, известными как QAnon, признал в судебных показаниях, что намеревался взять Пелоси в заложники.

44-летний ДеПейп столкнулся с мужем Пелоси, Полом, и ударил его молотком по голове, прежде чем полиция, вызванная на место происшествия, смогла обуздать нападавшего. В ноябре суд присяжных признал ДеПейпа виновным в попытке похищения федерального офицера и нападении на ближайшего родственника федерального офицера.

82-летний Пол Пелоси получил переломы черепа и другие травмы, которые продолжали влиять на него, как он описал в письме к судье перед вынесением приговора. В дополнение к головокружению и металлической пластине, которая остается в его голове, Пелоси сказал, что он борется с равновесием и имеет постоянное повреждение нерва левой руки.

Дополнение

В отдельном письме Нэнси Пелоси, демократка, которая была первой женщиной, избранной спикером Палаты представителей, призвала судью назначить "очень длительное" наказание.

Прокуратура обратилась к окружному судье США Жаклин Скотт Корли в федеральном суде Сан-Франциско с просьбой приговорить ДеПейпа, гражданина Канады, нелегально проживающего в США, к 40 годам заключения.

В заявлении после вынесения приговора представитель Пелоси сказал: "Семья Пелоси не может гордиться своим отцом и его огромным мужеством, которое спасло свою жизнь в ночь нападения и свидетельствовало по этому делу".

Напомним

Дэвид Депейп, которого обвиняют в нападении на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал покушение на сына американского президента Джо Байдена - Хантера Байдена.