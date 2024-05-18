В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
  •  49502 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
  •  53222 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
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В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

Эксклюзив
Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию
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Советник главы Киевской ОВА прокомментировала обвинения в свой адрес относительно работы на "российскую" компанию

Эксклюзив
НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным
  •  115940 просмотра

НАБУ планирует арестовывать земли участников АТО - в Раде назвали это аморальным

Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
17 мая 2024, 07:27  •  122727 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
16 мая 2024, 12:20  •  134143 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  125236 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  118543 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  204981 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  204981 просмотра
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Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  257488 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  276869 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  477278 просмотра

В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Суд в США приговорил к 30 годам заключения Дэвида ДеПейпа, который проник в дом бывшего спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Сан-Франциско и совершил нападение на ее мужа Пола.

Новости Мира •   •  1025 просмотра
В США напавшего на мужа экс-спикера Палаты представителей Пелоси приговорили к 30 годам тюрьмы

Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

россия не имеет достаточных сил для полномасштабного наступления на Киев, как в 2022 году, но Украина и союзники должны сохранять бдительность в отношении потенциальных российских атак, предупреждает Зеленский.

Война •   •  2962 просмотра
Зеленский: у рф недостаточно сил для наступления на Киев, как в 2022 году

Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

Ночью и утром Украина получила аварийные поставки электроэнергии из Румынии, Словакии и Польши, из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Экономика •   •  3640 просмотра
Ночью и утром украинская энергосистема получала аварийную помощь из трех стран - Минэнерго

Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

Наступление россии в Украине может состоять из нескольких волн, первая из которых будет направлена на Харьковскую область, где российские войска продвинулись вперед, но в конце концов были остановлены украинскими силами.

Война •   •  7254 просмотра
Наступление рф может состоять из нескольких волн, первая волна была на Харьковщине - Зеленский

В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

В Комитете нацбезопасности Украины надеются, что 3-7 тысяч осужденных согласятся воевать на фронте, чтобы укрепить военный потенциал.

Война •   •  7124 просмотра
В ВР надеются, что около 3-7 тыс. осужденных согласятся воевать

150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

150 000 граждан уже обновили свои данные через приложение "Резерв+", запущенное Министерством обороны, и еще сотни тысяч запросов находятся в очереди.

Общество •   •  9080 просмотра
150 тысяч граждан уже обновили свои данные через приложение Резерв+, еще сотни тысяч в очереди - Минобороны

Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

Парламент Хорватии утвердил новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром Андреем Пленковичем на третий срок.

Новости Мира •   •  8969 просмотра
Хорватия утвердила новое правительство во главе с проевропейским премьер-министром

В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Донецкой области погибли три человека, еще пятеро получили ранения.

Общество •   •  12008 просмотра
В Донецкой области в результате вражеских атак за сутки погибли три человека, есть раненые

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Во Львове пока только один Центр предоставления административных услуг на ул. Хвылевого, 14а готов принять военнообязанных для уточнения данных.

Общество •   •  49502 просмотра
Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами

Мобильное приложение "Резерв+", созданное Министерством обороны Украины для военнообязанных, призывников и резервистов, сталкивается с проблемами с загрузкой, обновлением данных, авторизацией и региональной доступностью, согласно сообщениям пользователей в социальных сетях.

Общество •   •  14751 просмотра
Приложение Резерв+ запущено но военнообязанные столкнулись с проблемами