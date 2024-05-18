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У США нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Пелосі засудили до 30 років в’язниці

У США нападника на чоловіка ексспікера Палати представників Пелосі засудили до 30 років в’язниці

Київ • УНН

 • 26276 перегляди

Суд у США засудив до 30 років ув’язнення Девіда ДеПейпа, який проник у будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у Сан-Франциско і скоїв напад на її чоловіка Пола.

Девіда ДеПейпа, чоловіка, який увірвався в будинок колишнього спікера Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі у 2022 році та напав на її чоловіка з молотком, засудили до 30 років ув'язнення. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що під час політично вмотивованого нападу Девід ДеПейп силою проник у будинок Пелосі в Сан-Франциско рано вранці 28 жовтня 2022 року, лише за тиждень до виборів до Конгресу того року. На той момент Пелосі, спікер Палати представників, перебувала у Вашингтоні.

ДеПейп, який, за словами прокурорів, керувався ультраправими теоріями змови, відомими як QAnon, визнав у судових свідченнях, що мав намір взяти Пелосі в заручники.

44-річний ДеПейп зіткнувся з чоловіком Пелосі, Полом, і вдарив його молотком по голові, перш ніж поліція, яку викликали на місце події, змогла приборкати нападника. У листопаді суд присяжних визнав ДеПейпа винним у спробі викрадення федерального офіцера та нападі на найближчого родича федерального офіцера.

82-річний Пол Пелосі отримав переломи черепа та інші травми, які продовжували впливати на нього, як він описав у листі до судді перед винесенням вироку. На додаток до запаморочення та металевої пластини, яка залишається в його голові, Пелосі сказав, що він бореться з рівновагою та має постійне пошкодження нерва лівої руки.

Доповнення

В окремому листі Ненсі Пелосі, демократка, яка була першою жінкою, обраною спікером Палати представників, закликала суддю призначити "дуже тривале" покарання.

Прокуратура звернулася до окружного судді США Жаклін Скотт Корлі у федеральному суді Сан-Франциско з проханням засудити ДеПейпа, громадянина Канади, який нелегально проживає в США, до 40 років ув'язнення.

У заяві після винесення вироку речник Пелосі сказав: "Сім’я Пелосі не може пишатися своїм батьком та його величезною мужністю, яка врятувала своє життя в ніч нападу та свідчила у цій справі".

Нагадаємо

Девід Депейп, якого звинувачують у нападі на чоловіка спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, також планував замах на сина американського президента Джо Байдена – Хантера Байдена.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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