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Нападник на чоловіка Пелосі планував замах і на сина Байдена – поліція

Нападник на чоловіка Пелосі планував замах і на сина Байдена – поліція

Київ • УНН

 • 448227 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Девід Депейп, якого звинувачують у нападі на чоловіка спікера палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, також планував замах на сина американського президента Джо Байдена – Хантера Байдена. Про це повідомляє CBS із посиланням на слова сержантки Карли Герлі, інформує УНН.

Цитата

"Сержант Карла Херлі, яка проводила допит у Депейпа протягом години в день нападу, сказала, що обвинувачений розповів їй про інших людей, яких він хотів переслідувати, зокрема губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома, актора Тома Генкса та Хантера Байдена, одного із синів президента Джо Байдена", – ідеться у повідомленні.

Деталі

За словами сержантки, підозрюваний був переконаний, що у Вашингтоні "панує зло".

"Вони брешуть щодня. Вони скоюють один злочин і потім інший, один і потім інший", - заявив Депейп на допиті.

Після замаху на чоловіка Пелосі він сказав офіцерам і медикам: "Мене нудить від божевільного рівня брехні, що поширюється у Вашингтоні. Я прийшов сюди, щоб трохи поговорити з його дружиною (Ненсі Пелосі –ред.). Я насправді не хотів завдати йому болю", - наголосив Депейп.

Вищий суд округу Сан-Франциско має намір продовжувати розгляд щодо Депейпа за всіма пунктами звинувачення, включаючи замах на вбивство. Він має постати перед судом штату 28 грудня.

Доповнення

Пол Пелосі зазнав "жорстокого нападу" з боку нападника, коли той вдерся до його будинку в Сан-Франциско рано вранці в п'ятницю 28 жовтня. Він переніс операцію на головному мозку. 

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