Напавший на мужа Пелоси планировал покушение и на сына Байдена – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Дэвид Депейп, обвиняемый в нападении на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, также планировал покушение на сына американского президента Джо Байдена – Хантера Байдена. Об этом сообщает CBS со ссылкой на слова сержантки Карлы Херли, информирует УНН.
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"Сержант Карла Херли, которая проводила допрос у Депейпа в течение часа в день нападения, сказала, что обвиняемый рассказал ей о других людях, которых он хотел преследовать, в частности губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, актера Тома Хенкса и Хантера Байдена, одного из сыновей президента Джо Байдена", – говорится в сообщении.
Детали
По словам сержанта, подозреваемый был убежден, что в Вашингтоне "царит зло".
"Они лгут каждый день. Они совершают одно преступление и потом другое, одно и потом другое", - заявил Депейп на допросе.
После покушения на мужа Пелоси он сказал офицерам и медикам: "Меня тошнит от безумного уровня лжи, который распространяется в Вашингтоне. Я пришел сюда, чтобы немного поговорить с его женой (Нэнси Пелоси - ред.). Я на самом деле не хотел причинить ему боль", - подчеркнул Депейп.
Высший суд округа Сан-Франциско намерен продолжать разбирательство относительно Депейпа по всем пунктам обвинения, включая покушение на убийство. Он должен предстать перед судом штата 28 декабря.
Дополнение
Пол Пелоси подвергся "жестокому нападению" со стороны нападающего, когда тот ворвался в его дом в Сан-Франциско рано утром в пятницу 28 октября. Он перенес операцию на головном мозге.