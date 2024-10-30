Нападавший на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 100609 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 119603 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 108435 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 121488 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 120937 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 130904 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 131437 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127205 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 115996 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 155083 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ермак в США встретился с Салливаном. Говорили о фронте, оружии и военных КНДР

Ермак в США встретился с Салливаном. Говорили о фронте, оружии и военных КНДР

15:26 • 20017 просмотра
Норвегия планирует увеличить ежегодную помощь Украине в 1,5 млрд долларов

Норвегия планирует увеличить ежегодную помощь Украине в 1,5 млрд долларов

15:26 • 55044 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 78412 просмотра
"Датская модель" в отношении украинского ОПК была поддержана другими странами Северной Европы - ОП

"Датская модель" в отношении украинского ОПК была поддержана другими странами Северной Европы - ОП

16:10 • 33003 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 22674 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 119603 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 110245 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 121488 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 118997 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 155083 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 13133 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 22674 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 78412 просмотра
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 92522 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 96304 просмотра
Актуальное
Нападавший на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок

Нападавший на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок

Киев  •  УНН

23:55 • 1709 просмотра

Read in English

Суд штата Калифорния приговорил Дэвида ДеПапа к пожизненному заключению за нападение на мужа Нэнси Пелоси. Ранее федеральный суд уже назначил ему 30 лет за решеткой.

Канадец Дэвид ДеПап, который 28 октября 2022 года совершил нападение на семью бывшего спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение или помилование. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что ранее злоумышленник уже получил от федерального суда наказание в виде 30 лет за решеткой. Однако суд штата Калифорния постановил, что ДеПап должен провести в тюрьме остаток своей жизни. 

Дополнение

За несколько дней до проведения в США промежуточных выборов в Палату представителей ДеПап ворвался в дом Пелоси с намерением взять политика в заложники и допрашивать ее в прямом эфире. Однако спикер в это время не находилась дома - вместо нее нападающий нашел только ее мужа Пола, которому в то время исполнилось 82 года. ДеПап угрожал ему и в конце концов ударил кувалдой, из-за чего Пелоси пришлось делать крайне тяжелую операцию. Медики чудом спасли мужчину.

Нападающего признали виновным в трех тяжких преступлениях: похищении человека, вторжении в жилище с целью кражи и в удержании лица пожилого возраста в заложниках. Сторона защиты пыталась убедить суд в том, что ДеПап страдал от проблем с психикой и изоляции, однако эти аргументы были отвергнуты.

Семья Пелоси заявила, что считает приговор справедливым и надеется, что он станет «сигналом о недопустимости политического насилия против избранных представителей власти».

Полиция опубликовала кадры нападения на мужа Нэнси Пелоси27 января 2023, 18:21 • 1947936 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
nensi-pelosiНэнси Пелоси
kaliforniyaКалифорния
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты