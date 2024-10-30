Нападавший на мужа Нэнси Пелоси получил пожизненный срок
Киев • УНН
Суд штата Калифорния приговорил Дэвида ДеПапа к пожизненному заключению за нападение на мужа Нэнси Пелоси. Ранее федеральный суд уже назначил ему 30 лет за решеткой.
Канадец Дэвид ДеПап, который 28 октября 2022 года совершил нападение на семью бывшего спикера Конгресса США Нэнси Пелоси, приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение или помилование. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что ранее злоумышленник уже получил от федерального суда наказание в виде 30 лет за решеткой. Однако суд штата Калифорния постановил, что ДеПап должен провести в тюрьме остаток своей жизни.
Дополнение
За несколько дней до проведения в США промежуточных выборов в Палату представителей ДеПап ворвался в дом Пелоси с намерением взять политика в заложники и допрашивать ее в прямом эфире. Однако спикер в это время не находилась дома - вместо нее нападающий нашел только ее мужа Пола, которому в то время исполнилось 82 года. ДеПап угрожал ему и в конце концов ударил кувалдой, из-за чего Пелоси пришлось делать крайне тяжелую операцию. Медики чудом спасли мужчину.
Нападающего признали виновным в трех тяжких преступлениях: похищении человека, вторжении в жилище с целью кражи и в удержании лица пожилого возраста в заложниках. Сторона защиты пыталась убедить суд в том, что ДеПап страдал от проблем с психикой и изоляции, однако эти аргументы были отвергнуты.
Семья Пелоси заявила, что считает приговор справедливым и надеется, что он станет «сигналом о недопустимости политического насилия против избранных представителей власти».
Полиция опубликовала кадры нападения на мужа Нэнси Пелоси27 января 2023, 18:21 • 1947936 просмотров