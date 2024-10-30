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Нападник на чоловіка Ненсі Пелосі отримав довічний термін

Київ • УНН

 • 20629 перегляди

Суд штату Каліфорнія засудив Девіда ДеПапа до довічного ув'язнення за напад на чоловіка Ненсі Пелосі. Раніше федеральний суд вже призначив йому 30 років за ґратами.

Нападник на чоловіка Ненсі Пелосі отримав довічний термін

Канадієць Девід ДеПап, який 28 жовтня 2022 року здійснив напад на родину колишньої спікерки Конгресу США Ненсі Пелосі, засуджений до довічного ув'язнення без права на дострокове звільнення чи помилування. Про це повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Зазначається, що раніше зловмисник вже отримав від федерального суду покарання у вигляді 30 років за ґратами. Проте суд штату Каліфорнія постановив, що ДеПап має провести у в'язниці решту свого життя. 

Доповнення

За кілька днів до проведення у США проміжних виборів до Палати представників ДеПап увірвався до будинку Пелосі з наміром узяти політикиню в заручники та допитувати її у прямому ефірі. Проте спікерка в цей час не перебувала вдома - замість неї нападник знайшов лише її чоловіка Пола, якому на той час виповнилося 82 роки. ДеПап погрожував йому та зрештою вдарив кувалдою, через що Пелосі довелося робити вкрай важку операцію. Медики дивом врятували чоловіка.

Нападника визнали винним у трьох тяжких злочинах: викраденні людини, вторгненні в житло з метою крадіжки та в утриманні особи літнього віку в заручниках. Сторона захисту намагалася переконати суд в тому, що ДеПап страждав від проблем із психікою та ізоляції, проте ці аргументи були відкинуті.

Родина Пелосі заявила, що вважає вирок справедливим і сподівається, що він стане "сигналом про неприпустимість політичного насильства проти обраних представників влади".

Поліція опублікувала кадри нападу на чоловіка Ненсі Пелосі27.01.23, 20:21 • 1948001 перегляд

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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