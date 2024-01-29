Нэнси Пелоси призвала ФБР расследовать финансирование пропалестинских протестов в США

Бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, 28 января, что, по ее мнению, некоторые акции протеста, которые происходят в США, с требованием прекращения огня в секторе Газа могут быть связаны с Россией и ФБР должно провести расследование того, как они финансируются. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Их призывы к прекращению огня - это послание Путина... Не ошибитесь, это напрямую связано с тем, что он (президент России Владимир Путин) хотел бы видеть. Я думаю, что некоторые из этих протестующих действуют спонтанно, конечно, и искренне. Некоторые, по моему мнению, связаны с Россией. В некоторых случаях финансирование должно быть расследовано, и я хочу попросить ФБР расследовать его сказала Пелоси в интервью телеканалу CNN.

Контекст

Ранее Белый дом, комментируя сообщения СМИ о ситуации на Ближнем Востоке, вновь подчеркнул необходимость соблюдения Израилем международного гуманитарного права и его право на самооборону.

В ходе недавнего турне по Ближнему Востоку госсекретарь Энтони Блинкен также констатировал, что США поддерживают право Израиля на принятие мер, призванных не допустить повторения террористических атак 7 октября, подчеркнув при этом необходимость минимизировать ущерб для гражданского населения.

Из Белого дома эвакуировали персонал из-за пропалестинских митингов в Вашингтоне