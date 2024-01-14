Из Белого дома эвакуировали персонал из-за пропалестинских митингов в Вашингтоне

После масштабного митинга палестинцев возле Белого дома, американские спецслужбы эвакуировали сотрудников администрации президента США. Об этом сообщает издание Fox News, передает УНН.

Детали

Вчера вечером протестующие едва не разрушили укрепленный забор возле Белого дома. В связи с этим Секретная служба решила эвакуировать немногочисленный персонал Белого дома.

Некоторые протестующие также бросали в офицеров бутылки с водой, палки и палестинские флаги. Некоторые даже пытались перелезть через забор.

В то же время американские спецслужбы уверяют, что фактический забор Белого дома и прилегающие здания остались нетронутыми.

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Однако из-за повреждения ограждения некоторые представители СМИ и сотрудники, которые находились вблизи Пенсильвания-авеню, были временно эвакуированы.

Дополнение

Секретная служба установила специальное ограждение накануне демонстрации напротив Белого дома. Митингующие требуют прекратить военные действия Израиля в Газе.

В митинге приняли участие тысячи протестующих, некоторые из них несли плакаты с надписями: "Нет голосам за геноцид Джо", "У Байдена кровь на руках" и "Пусть Газа живет".

Напомним,

Израиль осуществляет беспрецедентную военную кампанию в Сирии с ударами по грузовым автомобилям, объектам инфраструктуры и людям, причастным к поставкам оружия Ирану.