З Білого дому евакуювали персонал через пропалестинські мітинги у Вашингтоні
Київ • УНН
Американські спецслужби евакуювала частину співробітників Білого дому після палестинських мітингів протесту біля адміністрації президента США.
Після масштабного мітингу палестинців поблизу Білого дому, американські спецслужби евакуювали співробітників адміністрації президента США. Про це повідомляє видання Fox News, передає УНН.
Деталі
Вчора ввечері протестувальники ледь не зруйнували укріплений паркан біля Білого дому. У зв'язку з цим Секретна служба вирішила евакувати не численний персонал Білого дому.
Деякі протестувальники також кидали в офіцерів пляшки з водою, палиці та палестинські прапори. Дехто навіть намагався перелізти через паркан.
Водночас американські спецслужби запевняють, що фактичний паркан Білого дому та прилеглі будівлі залишилися недоторканими.
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Проте через пошкодження огорожі деякі представники ЗМІ та співробітники, які перебували поблизу Пенсільванія-авеню, були тимчасово евакуйовані.
Доповнення
Секретна служба встановила спеціальну огорожу напередодні демонстрації навпроти Білого дому. Мітингувальники вимагають припинити військові дії Ізраїлю в Газі.
У мітингу взяли участь тисячі протестувальників, деякі з них несли плакати з написами: "Ні голосам за геноцид Джо", "У Байдена кров на руках" і "Нехай Газа живе".
Нагадаємо
Ізраїль здійснює безпрецедентну військову кампанію у Сирії з ударами по вантажних автомобілях, об'єктах інфраструктури та людях, причетних до постачання зброї Ірану.