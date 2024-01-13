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Нетаньяху: Ізраїль планує нарощування військової потужності

Нетаньяху: Ізраїль планує нарощування військової потужності

Київ • УНН

 • 33310 перегляди

Ізраїль планує значно збільшити оборонний бюджет, щоб досягти військової самодостатності; стратегію представлять через вісім тижнів. Питання про прикордонну операцію з Газою залишається невирішеним.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, як повідомляє Al Jazeera, завив, що Ізраїль планує нарощувати військову міць, передає УНН.

Ізраїль планує "величезне" збільшення свого оборонного бюджету, додаючи, що однією з цілей є створення незалежного сектора військового виробництва.

Нетаньяху заявив, що за вісім тижнів буде представлено план "величезного додаткового фінансування для створення цієї незалежності, у нарощуванні сил і в інших аспектах, необхідних для забезпечення нашої безпеки в найближчі роки".

Водночас він заявив, що рішення провести військову операцію зі встановлення контролю над кордоном між Сектором Гази та Єгиптом ще не ухвалене, всупереч раніше озвученій у статті The Wall Street Journal інформації, що таке рішення ухвалене й Ізраїль поінформував про це Єгипет.

Міністр оборони Ізраїлю окреслив нову стратегію війни в секторі Газа04.01.24, 21:47 • 32852 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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