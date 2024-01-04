Міністр оборони Ізраїлю окреслив нову стратегію війни в секторі Газа

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант окреслив плани ЦАХАЛу щодо наступного етапу війни в Газі. Зокрема він анонсував спрямування військ у північну частину анклаву та запевнив, що переслідування лідерів ХАМАС на півдні теж продовжиться. Про це пише Reuters, передає УНН.

У північному регіоні сектора Газа ми перейдемо до нового бойового підходу відповідно до військових досягнень на землі. — йдеться в заяві офісу Галланта.

Деталі

Своє бачення щодо наступних етапів війни Галлант оголосив в той момент, коли Ізраїль виводить свої сили з Гази, щоб дозволити тисячам резервістів повернутися на свої робочі місця.

За словами міністра оборони Ізраїлю наступні операції ЦАХАЛу включатимуть рейди, руйнування тунелів, повітряні та наземні удари та операції сил спеціального призначення.

На півдні обложеного анклаву, де зараз проживає більша частина 2,3-мільйонного населення Гази, багато хто в наметах та інших тимчасових притулках. Галлант наголосив, що на меті цієї операції – знищити лідерів ХАМАСу і врятувати ізраїльських заручників.

Це триватиме стільки, скільки буде вважатися необхідним. - йдеться в повідомленні.

Ізраїль виведе частину військ із Гази, оскільки війна вступає в нову фазу

Після війни Галлант сказав, що ХАМАС більше не контролюватиме Газу, а Ізраїль залишить за собою оперативну свободу дій. Але він сказав, що ізраїльської цивільної присутності не буде, а палестинські органи будуть відповідати за анклав.

Мешканці Гази є палестинцями, тому керувати будуть палестинські органи за умови, що не буде жодних ворожих дій чи загроз проти Держави Ізраїль. - сказав Галлант.

Контекст

Від початку війни Ізраїль втратив 174 своїх солдати, більшість з яких були резервістами, убитими під час бойових дій у Газі. Ще 9х своїх громадян Ізраїль втратив у боях на кордоні з Ліваном.

У Газі війна Ізраїлю та ХАМАС завдала найбільших руйнувань. За даними тамтешнього міністерства охорони здоров’я загинуло майже 22 000 людей. Зазначається, що чимало серед жертв саме цивільних.

Ізраїль своєю чергою стверджує, що вбив понад 8000 палестинських бойовиків, що свідчить про те, що, за його власними даними, ХАМАС зберігає основний персонал. Довоєнні ізраїльські оцінки свідчили про те, що група терористів налічувала близько 30 000 бійців.