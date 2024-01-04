Министр обороны Израиля очертил новую стратегию войны в секторе Газа

Министр обороны Израиля Йоав Галлант очертил планы ЦАХАЛа относительно следующего этапа войны в Газе. В частности он анонсировал направление войск в северную часть анклава и заверил, что преследование лидеров ХАМАС на юге тоже продолжится. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

В северном регионе сектора Газа мы перейдем к новому боевому подходу в соответствии с военными достижениями на земле. - говорится в заявлении офиса Галланта.

Детали

Свое видение относительно следующих этапов войны Галлант объявил в тот момент, когда Израиль выводит свои силы из Газы, чтобы позволить тысячам резервистов вернуться на свои рабочие места.

По словам министра обороны Израиля следующие операции ЦАХАЛа будут включать рейды, разрушение тоннелей, воздушные и наземные удары и операции сил специального назначения.

На юге осажденного анклава, где сейчас проживает большая часть 2,3-миллионного населения Газы, многие в палатках и других временных убежищах. Галлант подчеркнул, что цель этой операции - уничтожить лидеров ХАМАСа и спасти израильских заложников.

Это будет продолжаться столько, сколько будет считаться необходимым. - говорится в сообщении.

Израиль выведет часть войск из Газы, поскольку война вступает в новую фазу

После войны Галлант сказал, что ХАМАС больше не будет контролировать Газу, а Израиль оставит за собой оперативную свободу действий. Но он сказал, что израильского гражданского присутствия не будет, а палестинские органы будут отвечать за анклав.

Жители Газы являются палестинцами, поэтому управлять будут палестинские органы при условии, что не будет никаких враждебных действий или угроз против Государства Израиль. - сказал Галлант.

Контекст

С начала войны Израиль потерял 174 своих солдата, большинство из которых были резервистами, убитыми во время боевых действий в Газе. Еще 9х своих граждан Израиль потерял в боях на границе с Ливаном.

В Газе война Израиля и ХАМАС нанесла наибольшие разрушения. По данным тамошнего министерства здравоохранения погибло почти 22 000 человек. Отмечается, что немало среди жертв именно гражданских.

Израиль в свою очередь утверждает, что убил более 8000 палестинских боевиков, что свидетельствует о том, что, по его собственным данным, ХАМАС сохраняет основной персонал. Довоенные израильские оценки свидетельствовали о том, что группа террористов насчитывала около 30 000 бойцов.