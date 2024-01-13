Нетаньяху: Израиль планирует наращивание военной мощи

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как сообщает Al Jazeera, завил, что Израиль планирует наращивать военную мощь, передает УНН.

Израиль планирует "огромное" увеличение своего оборонного бюджета, добавляя, что одной из целей является создание независимого сектора военного производства.

Нетаньяху заявил, что через восемь недель будет представлен план "огромного дополнительного финансирования для создания этой независимости в наращивании сил и в других аспектах, необходимых для обеспечения нашей безопасности в ближайшие годы".

В тоже время, он заявил, что решение провести военную операцию по установлению контроля над границей между Сектором Газы и Египтом еще не принято, вопреки ранее озвученной в статье The Wall Street Journal информации, что такое решение принято и Израиль проинформировал об єтом Египет.