Ізраїль посилює удари по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії - Reuters
Київ • УНН
Ізраїль переходить до більш смертоносних ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії.
Ізраїль здійснює безпрецедентну військову кампанію у Сирії з ударами по вантажних автомобілях, об'єктах інфраструктури та людях, причетних до постачання зброї Ірану, повідомили Reuters шість джерел, обізнаних із цим питанням, інформує УНН.
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Джерела заявили, що Ізраїль змінив стратегію після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС вдерлися на ізраїльську територію.
Хоча Ізраїль роками завдавав ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії, в тому числі в районах, де діє ліванське збройне угруповання "Хезболла", зараз він здійснює більш смертоносні і часті авіанальоти проти іранських поставок зброї і систем протиповітряної оборони в Сирії, сказали джерела.
Як зазначається, Ізраїль відмовився від негласних "правил гри", які раніше характеризували його удари в Сирії.
"Тепер Ізраїль здійснює смертоносніші і частіші повітряні нальоти проти іранських поставок зброї і систем ППО в Сирії. Вони бомбардують безпосередньо всіх. Вони бомбардують, щоб вбивати", - вказало джерело.
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За підрахунками Reuters, в результаті посиленої повітряної кампанії за три місяці в Сирії загинуло 19 членів "Хезболли" - більш ніж удвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Понад 130 бойовиків "Хезболли" також були вбиті в результаті ізраїльських обстрілів південного Лівану за той же період.
Відповідаючи минулого місяця на запитання щодо повідомлень про ізраїльський удар у Сирії, ізраїльський воєначальник сказав, що ізраїльські війська працюють по всьому регіону і вживають "будь-яких необхідних заходів", щоб показати рішучість Ізраїлю захищати себе.
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