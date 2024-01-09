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Ізраїль посилює удари по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії - Reuters

Ізраїль посилює удари по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії - Reuters

Київ • УНН

 • 27976 перегляди

Ізраїль переходить до більш смертоносних ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії.

Ізраїль здійснює безпрецедентну військову кампанію у Сирії з ударами по вантажних автомобілях, об'єктах інфраструктури та людях, причетних до постачання зброї Ірану, повідомили Reuters шість джерел, обізнаних із цим питанням, інформує УНН

Деталі 

Джерела заявили, що Ізраїль змінив стратегію після того, як 7 жовтня бойовики ХАМАС вдерлися на ізраїльську територію. 

Хоча Ізраїль роками завдавав ударів по пов'язаних з Іраном цілях в Сирії, в тому числі в районах, де діє ліванське збройне угруповання "Хезболла", зараз він здійснює більш смертоносні і часті авіанальоти проти іранських поставок зброї і систем протиповітряної оборони в Сирії, сказали джерела.

Як зазначається, Ізраїль відмовився від негласних "правил гри", які раніше характеризували його удари в Сирії. 

"Тепер Ізраїль здійснює смертоносніші і частіші повітряні нальоти проти іранських поставок зброї і систем ППО в Сирії. Вони бомбардують безпосередньо всіх. Вони бомбардують, щоб вбивати", - вказало джерело. 

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Доповнення

За підрахунками Reuters, в результаті посиленої повітряної кампанії за три місяці в Сирії загинуло 19 членів "Хезболли" - більш ніж удвічі більше, ніж за весь 2023 рік. Понад 130 бойовиків "Хезболли" також були вбиті в результаті ізраїльських обстрілів південного Лівану за той же період.

Відповідаючи минулого місяця на запитання щодо повідомлень про ізраїльський удар у Сирії, ізраїльський воєначальник сказав, що ізраїльські війська працюють по всьому регіону і вживають "будь-яких необхідних заходів", щоб показати рішучість Ізраїлю захищати себе.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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