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ПАР подала міжнародний позов проти Ізраїлю, звинувативши його в геноциді

ПАР подала міжнародний позов проти Ізраїлю, звинувативши його в геноциді

Київ • УНН

 • 34738 перегляди

ПАР подала на Ізраїль до МКС за "геноцид" у Газі; Ізраїль відповідає, закликаючи до глобальної опозиції та наголошуючи на своїх зусиллях із доставлення допомоги та мінімізації шкоди цивільному населенню.

Південно-Африканська Республіка подала позов до Міжнародного кримінального суду звинувативши Ізраїль у "геноциді палестинського народу в секторі Газа". Ізраїль закликав країни публічно виступити проти позову, повідомляє УНН з посиланням на ізраїльські ЗМІ.

МЗС Ізраїлю дало вказівку посольствам чинити тиск на дипломатів і політиків у країнах, що їх приймають, аби ті публічно виступили проти позову ПАР про "геноцид палестинського народу в секторі Гази" у МКС. У відповідному листі йдеться про необхідність попросити іноземних дипломатів і високопоставлених політиків публічно визнати, що Ізраїль спільно з міжнародним співтовариством працює над збільшенням постачань гуманітарної допомоги сектору Газа, а також прагне звести до мінімуму шкоду цивільному населенню. Водночас необхідно постійно нагадувати, що Ізраїль діє з метою самооборони після жахливого нападу 7 жовтня, здійсненого терористичною організацією, яка здійснювала геноцид. У листі стверджується, що згідно з конвенцією 1948 року геноцид визначається як створення умов, що не дають змоги виживання населення, а також умисний намір його знищити. Тому відображення зусиль Ізраїлю щодо збільшення поставок гуманітарної допомоги населенню сектору Гази та зменшення кількості загиблого цивільного населення "критично важливе". Єрусалим наголошує: бажано, щоб подібні заяви прозвучали до початку слухань, тобто до 11 січня.

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З таким же проханням до світових лідерів звернувся і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаніягу. Незважаючи на те, що єврейська держава не є учасницею Міжнародного кримінального суду і ніколи не брала на себе його юрисдикцію, в Єрусалимі стурбовані майбутнім процесом. Рішення суду може не тільки мати серйозні наслідки в юридичній площині, а й вплинути на двосторонні та економічні відносини Ізраїлю з різними країнами.

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Ці інструкції дипломатам уже дають перші плоди. Себастіан Фішер, офіційний представник німецького МЗС, заявив, що влада Німеччини не вважає те, що відбувається в Газі, геноцидом. "З нашої точки зору, дії Ізраїлю не підпадають під визначення в конвенції", - сказав Фішер. Думки країн щодо позову проти Ізраїлю в МКС розділилися. Країни, що підтримують палестинських арабів, зокрема Туреччина і Йорданія, підтримали дану ініціативу ПАР, тоді як у США вважають її марною. Координатор зі стратегічних комунікацій ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі назвав позов ПАР "даремним, контрпродуктивним і таким, що абсолютно не має під собою жодної реальної основи".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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