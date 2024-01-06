ЮАР подала международный иск против Израиля, обвинив его в геноциде

Южно-Африканская Республика подала иск в Международный уголовный суд обвинив Израиль в "геноциде палестинского народа в секторе Газа". Израиль призвал страны публично выступить против иска, сообщает УНН со ссылкой на израильские СМИ.

МИД Израиля дал указание посольствам оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах, чтобы те публично выступили против иска ЮАР о "геноциде палестинского народа в секторе Газа" в МУС. В соответствующем письме говорится о необходимости попросить иностранных дипломатов и высокопоставленных политиков публично признать, что Израиль совместно с международным сообществом работает над увеличением поставок гуманитарной помощи сектору Газа, а также стремится свести к минимуму ущерб гражданскому населению. При этом необходимо постоянно напоминать, что Израиль действует в целях самообороны после ужасного нападения 7 октября, совершенного террористической организацией, осуществлявшей геноцид. В письме утверждается, что согласно конвенции 1948 года геноцид определяется как создание условий, не позволяющих выживание населения, а также умышленное намерение его уничтожить. Поэтому отражение усилий Израиля по увеличению поставок гуманитарной помощи населению сектора Газа и уменьшению числа погибшего гражданского населения "критически важно". Иерусалим отмечает: желательно, чтобы подобные заявления прозвучали до начала слушаний, то есть до 11 января.

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С такой же просьбой к мировым лидерам обратился и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу. Несмотря на то что еврейское государство не является участником Международного уголовного суда и никогда не принимало на себя его юрисдикцию, в Иерусалиме озабочены предстоящим процессом. Решение суда может не только иметь серьезные последствия в юридической плоскости, но и повлиять на двусторонние и экономические отношения Израиля с различными странами.

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Эти инструкции дипломатам уже дают первые плоды. Себастиан Фишер, официальный представитель немецкого МИДа, заявил, что власти Германии не считают происходящее в Газе геноцидом. "С нашей точки зрения, действия Израиля не подпадают под определения в конвенции", — сказал Фишер. Мнения стран относительно иска против Израиля в МУС разделились. Страны, поддерживающие палестинских арабов, в частности Турция и Иордания, поддержали данную инициативу ЮАР, в то время как в США считают ее бесполезной. Координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал иск ЮАР "бесполезным, контрпродуктивным и совершенно не имеющим под собой никакой реальной основы".