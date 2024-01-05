Израиль намерен передать контроль над Газой местной администрации
Израиль планирует передать управление Газой местным властям после завершения военной операции, отстранив от власти ХАМАС. (206 символов)
10 стран ЕС достигли цели НАТО по расходам на оборону в 2% ВВП
Десять европейских членов НАТО достигли целевого показателя расходов на оборону в 2% ВВП; США не включены в отчет.
В ООН рассказали о состоянии мировой экономики в 2024 году
Отчет ООН прогнозирует снижение темпов роста мировой экономики с 2,7% в 2023 году до 2,4% в 2024 году из-за торговых, долговых и геополитических проблем.
В Нью-Йорке 24 человека пострадали в результате столкновения в метро
В нью-йоркском метро столкнулись два поезда, в результате чего 24 человека получили ранения, что повлекло серьезные перебои в работе транспорта на Манхэттене.
Сын винницкой экс-судьи прославился скандальными видео, на которых он стреляет и посылает матом ВСУ и ТЦК, полиция отреагировала
Сын экс-судьи из Винницы задержан за угрозы военнослужащим и стрельбу из пистолета; ему грозит до 7 лет лишения свободы.
Топ-прокурор Турции предлагает восстановить смертную казнь за убийство женщин
Главный прокурор Верховного апелляционного суда Турции стремится восстановить смертную казнь за убийство женщин, утверждая, что пожизненного заключения недостаточно.
Британская компания возобновит производство гаубиц М777 из-за войны в Украине
BAE Systems планирует возобновить производство компонентов для гаубиц M777, заключив сделку на сумму 50 миллионов долларов после всплеска спроса из-за войны в Украине.
В Стамбуле самолет прервал взлет из-за кота
Кот, которого владелец хотел провезти тайно и без документов, неожиданно выскочил из ручной клади и начал носиться по салону.
В Пентагоне опровергли слухи об утилизации ракет ATACMS вместо передачи их Украине
Представитель Пентагона Пат Райдер отверг сообщения об утилизации ракет ATACMS, заявив, что эта информация является неправдивой и неточной.
В школе Айовы в США во время стрельбы погиб шестиклассник во время стрельбы
17-летний студент убил шестиклассника и ранил четырех во время стрельбы в школе штата Айова, оставив после себя самодельное взрывное устройство.