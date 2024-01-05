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Ізраїль має намір передати контроль над Газою місцевій адміністрації

Ізраїль має намір передати контроль над Газою місцевій адміністрації

Київ • УНН

 • 30852 перегляди

Ізраїль планує передати управління Газою місцевій владі після завершення військової операції, усунувши від влади ХАМАС. (206 символів)

Ізраїль не має наміру встановлювати адміністративний контроль над сектором Гази та планує після завершення військової операції в анклаві через якийсь час передати владу місцевій адміністрації. Такий план підготувало військове керівництво країни на чолі із міністром оборони Йоавом Галантом, повідомила газета The Jerusalem Post, передає УНН.

Деталі

За інформацією, план передбачає інтеграцію існуючих у Газі цивільних адміністративних структур до ширшого "місцевого уряду", в якому не будуть представлені прихильники радикального палестинського руху ХАМАС, який повністю контролював анклав до початку бойових дій.

ХАМАС не правитиме Газою, і Ізраїль не здійснюватиме цивільне управління в Газі

заявив Галант перед початком наради військового кабінету, на якому має обговорюватись цей проєкт.

Як пише газета, проект повоєнного устрою сектора передбачає перехідний період невизначеної тривалості, під час якого Армія оборони Ізраїлю буде утримувати контроль у сфері безпеки, у тому числі контролюючи межі анклаву та маючи можливість здійснювати рейди в ньому.

При цьому передбачається участь зовнішніх сил США, країн ЄС, частини арабських держав, включаючи Саудівську Аравію, Єгипет та ОАЕ, зазначає видання. Вони можуть бути залучені до дій у сфері забезпечення внутрішньої безпеки та управління анклавом, повідомляє The Jerusalem Post.

Не виключається і деяка участь у повоєнному процесі у Газі представників Палестинської національної адміністрації, додає газета, не наводячи подробиць.

За даними The Jerusalem Post, передача влади безпосередньо палестинцям у Газі розпочнеться лише після того, як буде налагоджено мирне життя місцевого населення і воно буде "готове самостійно протистояти незначним викликам з боку залишків ХАМАС та інших терористичних груп".

Міністр оборони Ізраїлю окреслив нову стратегію війни в секторі Газа04.01.24, 21:47 • 32852 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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