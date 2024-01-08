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На тлі просування військ Ізраїлю: палестинці евакуюються з лікарні в центрі Гази

На тлі просування військ Ізраїлю: палестинці евакуюються з лікарні в центрі Гази

Київ • УНН

 • 28503 перегляди

На тлі просування військ ЦАХАЛу у Газі, палестинці в паніці евакуюються з однієї з головних лікарень центральної частини міста.

У секторі Гази медики, пацієнти та прості біженці, які намагались заховатись у лікарні мучеників Аль-Акса, почали втікати з закладу на тлі просування ЦАХАЛу. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі 

Палестинці намагались переховуватись у медзакладі, який є головною лікарнею в центральній частині Гази, але через наближення бойових дій вони вимушені шукати іншого притулку.

Зазначається, що втрата закладу стане ще одним серйозним ударом по системі охорони здоров'я, зруйнованій трьома місяцями війни.

ХАМАС використовував лікарню Аль-Шифа в Газі, але евакуювався до прибуття ізраїльської армії - Reuters04.01.24, 13:26 • 23370 переглядiв

Місцеві запанікували після того, як "Лікарі без кодонів" та інші групи волонтерів евакуювались з лікарні мучеників Аль-Акса в Дайр-ель-Балі, заявивши, що це занадто небезпечно.

Доповнення 

Зазначається, що лікарнях Гази переховуються десятки тисяч людей. Крім того, багато цивільних звертаються до медзакладів через поранення отримані під час обстрілів.

Водночас згідно з даними гуманітарного офісу ООН, лише 13 із 36 лікарень у Газі функціонують хоча б частково. Місцеві лікарі кажуть, що після евакуації волонтерів вимушені перевести багатьох поранених на один поверх, оскільки їм не вистачає персоналу.

Також у виданні наголошують на жахливих умовах в північних районах гази, які відрізані від решти територій від жовтня. Цілі квартали були зруйновані, сотні тисяч людей втекли, а ті, хто залишився, стикаються з гострою нестачею їжі та води. Нещодавно у ВООЗ заявили, що не могли організувати поставки на північ Гази протягом 12 днів.

Нагадаємо

Ізраїль частково виводить війська з Гази, щоб зосередитися на конкретних цілях ХАМАС і стимулювати свою економіку, повертаючи резервістів до цивільного життя.

Частина військ передислоковується для підготовки до напруженості у відносинах з Хезболлою в Лівані.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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