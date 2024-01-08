На тлі просування військ Ізраїлю: палестинці евакуюються з лікарні в центрі Гази

У секторі Гази медики, пацієнти та прості біженці, які намагались заховатись у лікарні мучеників Аль-Акса, почали втікати з закладу на тлі просування ЦАХАЛу. Про це повідомляє Associated Press, передає УНН.

Деталі

Палестинці намагались переховуватись у медзакладі, який є головною лікарнею в центральній частині Гази, але через наближення бойових дій вони вимушені шукати іншого притулку.

Зазначається, що втрата закладу стане ще одним серйозним ударом по системі охорони здоров'я, зруйнованій трьома місяцями війни.

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Місцеві запанікували після того, як "Лікарі без кодонів" та інші групи волонтерів евакуювались з лікарні мучеників Аль-Акса в Дайр-ель-Балі, заявивши, що це занадто небезпечно.

Доповнення

Зазначається, що лікарнях Гази переховуються десятки тисяч людей. Крім того, багато цивільних звертаються до медзакладів через поранення отримані під час обстрілів.

Водночас згідно з даними гуманітарного офісу ООН, лише 13 із 36 лікарень у Газі функціонують хоча б частково. Місцеві лікарі кажуть, що після евакуації волонтерів вимушені перевести багатьох поранених на один поверх, оскільки їм не вистачає персоналу.

Також у виданні наголошують на жахливих умовах в північних районах гази, які відрізані від решти територій від жовтня. Цілі квартали були зруйновані, сотні тисяч людей втекли, а ті, хто залишився, стикаються з гострою нестачею їжі та води. Нещодавно у ВООЗ заявили, що не могли організувати поставки на північ Гази протягом 12 днів.

Нагадаємо

Ізраїль частково виводить війська з Гази, щоб зосередитися на конкретних цілях ХАМАС і стимулювати свою економіку, повертаючи резервістів до цивільного життя.

Частина військ передислоковується для підготовки до напруженості у відносинах з Хезболлою в Лівані.

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