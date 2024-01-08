На фоне продвижения войск Израиля: палестинцы эвакуируются из больницы в центре Газы

В секторе Газа медики, пациенты и простые беженцы, которые пытались спрятаться в больнице мучеников Аль-Акса, начали бежать из заведения на фоне продвижения ЦАХАЛа. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.

Детали

Палестинцы пытались скрываться в медучреждении, которое является главной больницей в центральной части Газы, но из-за приближения боевых действий они вынуждены искать другое убежище.

Отмечается, что потеря заведения станет еще одним серьезным ударом по системе здравоохранения, разрушенной тремя месяцами войны.

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Местные запаниковали после того, как "Врачи без кодонов" и другие группы волонтеров эвакуировались из больницы мучеников Аль-Акса в Дайр-эль-Бали, заявив, что это слишком опасно.

Дополнение

Отмечается, что в больницах Газы скрываются десятки тысяч людей. Кроме того, многие гражданские обращаются в медучреждения из-за ранений полученных во время обстрелов.

В то же время согласно данным гуманитарного офиса ООН, только 13 из 36 больниц в Газе функционируют хотя бы частично. Местные врачи говорят, что после эвакуации волонтеров вынуждены перевести многих раненых на один этаж, поскольку им не хватает персонала.

Также в издании отмечают ужасные условия в северных районах Газы, которые отрезаны от остальных территорий с октября. Целые кварталы были разрушены, сотни тысяч людей бежали, а те, кто остался, сталкиваются с острой нехваткой пищи и воды. Недавно в ВОЗ заявили, что не могли организовать поставки на север Газы в течение 12 дней.

Напомним,

Израиль частично выводит войска из Газы, чтобы сосредоточиться на конкретных целях ХАМАС и стимулировать свою экономику, возвращая резервистов к гражданской жизни.

Часть войск передислоцируется для подготовки к напряженности в отношениях с Хезболлой в Ливане.

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