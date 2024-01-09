Израиль усиливает удары по связанным с Ираном целям в Сирии - Reuters
Киев • УНН
Израиль переходит к более смертоносным ударам по связанным с Ираном целям в Сирии.
Израиль осуществляет беспрецедентную военную кампанию в Сирии с ударами по грузовым автомобилям, объектам инфраструктуры и людям, причастным к поставкам оружия Ирану, сообщили Reuters шесть источников, знакомых с этим вопросом, информирует УНН.
Детали
Источники заявили, что Израиль изменил стратегию после того, как 7 октября боевики ХАМАС вторглись на израильскую территорию.
Хотя Израиль годами наносил удары по связанным с Ираном целям в Сирии, в том числе в районах, где действует ливанская вооруженная группировка "Хезболла", сейчас он осуществляет более смертоносные и частые авианалеты против иранских поставок оружия и систем противовоздушной обороны в Сирии, сказали источники.
Как отмечается, Израиль отказался от негласных "правил игры", которые ранее характеризовали его удары в Сирии.
"Теперь Израиль совершает более смертоносные и частые воздушные налеты против иранских поставок оружия и систем ПВО в Сирии. Они бомбардируют непосредственно всех. Они бомбардируют, чтобы убивать", - указал источник.
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Дополнение
По подсчетам Reuters, в результате усиленной воздушной кампании за три месяца в Сирии погибло 19 членов "Хезболлы" - более чем вдвое больше, чем за весь 2023 год. Более 130 боевиков "Хезболлы" также были убиты в результате израильских обстрелов южного Ливана за тот же период.
Отвечая в прошлом месяце на вопрос относительно сообщений об израильском ударе в Сирии, израильский военачальник сказал, что израильские войска работают по всему региону и принимают "любые необходимые меры", чтобы показать решимость Израиля защищать себя.
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