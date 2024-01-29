Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати фінансування пропалестинських протестів у США

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила в неділю, 28 січня, що, на її думку, деякі акції протесту, які відбуваються в США, з вимогою припинення вогню в секторі Газа можуть бути пов'язані з Росією і що ФБР має провести розслідування того, як вони фінансуються. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

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Їх заклики до припинення вогню – це послання Путіна... Не помиліться, це безпосередньо пов'язано з тим, що він (президент Росії Володимир Путін) хотів би бачити. Я думаю, що деякі з цих протестувальників діють спонтанно, звісно, і щиро. Деякі, на мою думку, пов'язані з Росією. У деяких випадках фінансування має бути розслідуване, і я хочу попросити ФБР розслідувати його