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Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати фінансування пропалестинських протестів у США

Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати фінансування пропалестинських протестів у США

Київ • УНН

 • 30441 перегляди

Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати, чи мають деякі про-палестинські протести в США зв'язок з Росією або російське фінансування. Вона вважає, що Путін може стояти за деякими протестами із закликами до припинення вогню в Газі.

Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила в неділю, 28 січня, що, на її думку, деякі акції протесту, які відбуваються в США, з вимогою припинення вогню в секторі Газа можуть бути пов'язані з Росією і що ФБР має провести розслідування того, як вони фінансуються. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі

Їх заклики до припинення вогню – це послання Путіна... Не помиліться, це безпосередньо пов'язано з тим, що він (президент Росії Володимир Путін) хотів би бачити. Я думаю, що деякі з цих протестувальників діють спонтанно, звісно, і щиро. Деякі, на мою думку, пов'язані з Росією. У деяких випадках фінансування має бути розслідуване, і я хочу попросити ФБР розслідувати його

сказала Пелосі в інтерв'ю телеканалу CNN.

Контекст

Раніше Білий дім, коментуючи повідомлення ЗМІ щодо ситуації на Близькому Сході, знову наголосив на необхідності дотримання Ізраїлем міжнародного гуманітарного права та його право на самооборону.

У ході нещодавнього турне Близьким Сходом держсекретар Ентоні Блінкен також констатував, що США підтримують право Ізраїлю на вжиття заходів, покликаних не допустити повторення терористичних атак 7 жовтня, наголосивши при цьому на необхідності мінімізувати збитки для цивільного населення.

З Білого дому евакуювали персонал через пропалестинські мітинги у Вашингтоні 14.01.24, 09:25 • 30321 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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