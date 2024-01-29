Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати фінансування пропалестинських протестів у США
Київ • УНН
Ненсі Пелосі закликала ФБР розслідувати, чи мають деякі про-палестинські протести в США зв'язок з Росією або російське фінансування. Вона вважає, що Путін може стояти за деякими протестами із закликами до припинення вогню в Газі.
Колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила в неділю, 28 січня, що, на її думку, деякі акції протесту, які відбуваються в США, з вимогою припинення вогню в секторі Газа можуть бути пов'язані з Росією і що ФБР має провести розслідування того, як вони фінансуються. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
Деталі
Їх заклики до припинення вогню – це послання Путіна... Не помиліться, це безпосередньо пов'язано з тим, що він (президент Росії Володимир Путін) хотів би бачити. Я думаю, що деякі з цих протестувальників діють спонтанно, звісно, і щиро. Деякі, на мою думку, пов'язані з Росією. У деяких випадках фінансування має бути розслідуване, і я хочу попросити ФБР розслідувати його
Контекст
Раніше Білий дім, коментуючи повідомлення ЗМІ щодо ситуації на Близькому Сході, знову наголосив на необхідності дотримання Ізраїлем міжнародного гуманітарного права та його право на самооборону.
У ході нещодавнього турне Близьким Сходом держсекретар Ентоні Блінкен також констатував, що США підтримують право Ізраїлю на вжиття заходів, покликаних не допустити повторення терористичних атак 7 жовтня, наголосивши при цьому на необхідності мінімізувати збитки для цивільного населення.
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