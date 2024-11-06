Трамп обещал отомстить: в Politico рассказали, кто из американских политиков попал в "черный список"

Дональд Трамп после возвращения в Белый дом может попытаться отомстить своим политическим оппонентам. Издание Politico составило перечень американских политиков, которые могут стать "жертвами", передает УНН.

Politico отмечает, что Дональд Трамп вел предвыборную кампанию, основанную на возмездии. Теперь он имеет идеальные возможности для этого.

В течение многих лет Трамп наполнял свои речи и посты в социальных сетях мстительными призывами к судебному преследованию, заключению, депортации и даже казни своих политических оппонентов, его критиков и представителей СМИ. В последние недели кампании 2024 он довел эти обещания возмездия до апогея.

Как отмечает автор статьи, теперь, когда Трамп победил, он имеет народный мандат - и полномочия - начать реализацию своей платформы наказания.

Многие сторонники Трампа отвергли эти угрозы как предвыборную риторику. Они отметили, что его призывы против врагов лишь редко приводили к действиям в течение первых четырех лет пребывания в должности.

Но другие - включая некоторых из ближайших советников Трампа - зловеще предупреждают, что он, скорее всего, воплотит эти угрозы в жизнь. Ведь ему не надо заботиться о своем рейтинге, поскольку он уже не сможет баллотироваться на новый президентский срок.

Недавнее решение Верховного суда, которое предоставляет президентам широкий иммунитет от уголовной ответственности даже после того, как они покинут пост, может придать ему смелости для начала репрессий. И ожидается, что он будет окружен помощниками, более готовыми обойтись без норм, чтобы выполнить его желание.

Politico привело перечень людей, которым со слов самого Трампа, стоит бояться больше всего, в частности:

Президент Джо Байден

Трамп часто называл Байдена коррумпированным, а в июне опубликовал сообщение Truth Social, в котором говорилось, что его следует "арестовать за государственную измену". В прошлогодней речи Трамп пообещал: "Я назначу настоящего специального прокурора, который будет преследовать самого коррумпированного президента в истории Соединенных Штатов Америки Джо Байдена и всю преступную семью Байденов".

Вице-Президент Камала Харрис

Трамп назвал неспособность Харрис контролировать миграцию настолько серьезной, что люди были "убиты из-за ее действий на границе". Он заявил на предвыборном митинге в Пенсильвании в сентябре, что Харрис "должен быть подвергнут импичменту и привлечен к ответственности" за ее роль в разрешении того, что он назвал "вторжением" в США иммигрантов без документов.

Бывший президент Барак Обама

В 2020 году Трамп обвинил Обаму в "предательстве" за то, что Трамп описывает как слежку ФБР за его президентской кампанией 2016 года из-за ее связей с россией. На самом деле проверка электронной почты была направлена на бывшего внешнеполитического советника той кампании.

В августе этого года Трамп перепостил сообщение на Truth Social с призывом к "публичным военным трибуналам" для Обамы.

Бывший госсекретарь Хиллари Клинтон

"Посадите ее в тюрьму!" был памятным рефреном предвыборных митингов Трампа в 2016 году, который туманно намекал на использование Клинтон частной электронной почты, когда она была госсекретарем, и расследование ФБР, которое не привело к выдвижению никаких обвинений.

В интервью в июне этого года Трамп предположил, что Клинтон должна быть привлечена к уголовной ответственности против него.

Бывший спикер Нэнси Пелоси

В сентябре Трамп заявил, что Пелоси должна быть привлечена к уголовной ответственности в связи с продажей ее мужем акций Visa за несколько месяцев до того, как Министерство юстиции подало в суд на компанию за якобы нарушение антимонопольного законодательства. "Нэнси Пелоси следует привлечь к ответственности за это", - сказал Трамп.

Он также сказал, что Пелоси следует привлечь к ответственности за то, что она якобы не обеспечила надлежащей безопасности в Капитолии 6 января 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали здание, когда Конгресс готовился засвидетельствовать победу Байдена на президентских выборах в 2020 году.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс

Джеймс вызвала гнев Трампа из-за судебного иска, который она подала, обвиняя в широкомасштабном мошенничестве в бизнес-империи Трампа. Дело привело к вынесению приговора против Трампа на сумму более 450 миллионов долларов, который подал апелляцию.

В ноябре прошлого года Трамп заявил в эфире Truth Social, что Джеймс "должен быть привлечен к ответственности" за ее роль в иске. В январе он заявил на предвыборном митинге в Айове, что Джеймса "следует арестовать и наказать соответствующим образом".

Манхэттенский судья Артур Энгорон

Энгорон, судья первой инстанции в Нью-Йорке, столкнулся с потоком нападок со стороны Трампа, когда председательствовал на гражданском деле Джеймса о мошенничестве. Во время кампании ранее в этом году Трамп сказал, что Энгорона "следует арестовать и наказать соответствующим образом".

Бывший член Палаты представителей Лиз Чейни

Чейни разозлила Трампа, когда она была вице-председателем Специального комитета Палаты представителей, расследовавшего нападение на Капитолий 6 января 2021 года. Она также является одной из самых выдающихся республиканских фигур, публично поддерживающих Харриса, а не Трампа. В марте Трамп заявил в эфире Truth Social, что Чейни "должна попасть в тюрьму". В июне он перепостил сообщение, в котором назвал Чейни "виновной в государственной измене".

Хантер Байден и остальные члены семьи Байденов

Трамп заявил, что назначит специального прокурора для расследования, по его словам, коррупции, связанной с семьей Байдена. Он не дал четкой информации о том, кого и за что будет расследовать, но иногда говорил о деньгах, которые сын Байдена Хантер получал из китайских источников. "Когда я вернусь в должность, я назначаю настоящего специального прокурора для расследования каждой детали коррупционной семьи Байденов", - сказал Трамп в прошлом году.

В июне Хантер Байден был признан виновным в связи с оружием, а в сентябре признал себя виновным в налоговых нарушениях. Он никогда не сталкивался ни с какими обвинениями, непосредственно связанными с его работой на иностранные организации.

Основатель Facebook Марк Цукерберг

Трамп и некоторые его союзники резко критиковали Цукерберга после того, как он и его жена Присцилла Чан выделили 420 миллионов долларов в 2020 году на улучшение избирательной инфраструктуры. Сторонники Трампа утверждают, что эти деньги были слабо завуалированным заговором, направленным на подрыв его переизбрания. В книге, опубликованной в сентябре, Трамп обвинил Цукерберга в "позорном ... заговоре против президента" и предупредил: "Мы внимательно следим за ним, и если он сделает что-то противозаконное на этот раз, то проведет остаток своей жизни в тюрьме".

Победа Трампа может остановить все уголовные дела против него на 4 года - СМИ