Трамп заявил о хороших отношениях с Зеленским

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что имел хорошие отношения с Президентом Украины Владимиром Зеленским, которые сформировались после того, как украинский президент помог ему избежать импичмента из-за вымогательства компромата на Джо Байдена. Об этом Трамп заявил в интервью The Washington Post, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, многие антиукраинские правые считают, что Трамп разделяет их враждебность к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но сам кандидат в президенты США заявил, что ему нравится Зеленский.

У меня были хорошие отношения с Зеленским. Он мне нравится. Потому что во время обмана с импичментом... он мог сказать, что не знал, что разговор записан... Но вместо того, чтобы высказаться и сказать: «Да, я чувствовал угрозу», он сказал: «Он не сделал абсолютно ничего плохого - сказал Трамп.

Дополнение

В сентябре 2019 года спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси инициировала расследование по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Расследование, предшествовавшее официальному объявлению импичмента, было начато в связи с заявлением анонимного информатора, который утверждал, что президент Трамп в июле 2019 года оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского в собственных личных и политических интересах, а именно с целью склонить украинские власти к расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь.

Напомним,

Дональд Трамп заявлял, что в случае победы на выборах его команда будет работать над быстрым завершением войны в Украине. Он подчеркнул хорошие отношения с Зеленским и Путиным, как преимущество для решения конфликта.