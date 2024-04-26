ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - ДемченкоЭксклюзив
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Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину
россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП
К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном
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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекункиЭксклюзив
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии
Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО
Германия разрабатывает план поддержки тысяч американских военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фронте НАТО, включая логистику, в случае потенциального вооруженного конфликта с россией.
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу
Министр обороны россии сергей шойгу отрицает наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики
СБУ предупредила попытки россии нанести удар по украинским позициям под Харьковом, задержав агентурную группу российской разведки, которая готовила серию авиаударов с применением управляемых бомб с помощью двух сообщников из Харькова, которые фиксировали места дислокации украинских войск.
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.
Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"
Мясные сомелье - новое слово в клиентском опыте украинцев.
Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осуществила свой первый двусторонний зарубежный визит в Украину, где встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтила украинцев, погибших в войне.
россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП
По данным Офиса Генпрокурора Украины, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции россияне похитили и уничтожили имущества на сумму более 1 миллиарда гривен.
К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном
8 151 вагон с зерновыми грузами направляется в порты Большой Одессы, что почти на 700 единиц больше, чем неделю назад, с увеличенными ежедневными темпами выгрузки и валютной выручкой от экспорта.
Украина вернула еще 140 павших бойцов
В Украину вернули 140 павших защитников, из них 112 - из Донецкой области, 20 - из Луганской, 5 - из Сумской, 2 - из Запорожской и 1 - из Херсонской.