Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил в пятницу обеспокоенность относительно поддержки Китаем российской армии, одной из многих проблем, угрожающих испортить недавнее улучшение отношений между крупнейшими экономиками мира, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Блинкен поднял этот вопрос во время пяти с половиной часов переговоров с главным дипломатом Китая Ван И в Пекине, что стало последним контактом на высоком уровне между странами, который уменьшил остроту, что подтолкнула отношения к историческому минимуму в прошлом году.

Американский дипломат должен завершить свой визит в пятницу, как указано, "с незначительным прогрессом по многим спорным вопросам", включая жалобы США на дешевый китайский экспорт. Вместо этого обе стороны сосредотачиваются на прагматических вопросах, таких как обмены для людей.

"Госсекретарь обсудил беспокойство относительно поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы", - заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, добавив, что обе стороны также обсудили Тайвань, Южно-Китайское море и другие горячие точки.

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Несмотря на свое "безграничное" партнерство с москвой, Китай избегает поставок оружия для войны россии в Украине. Но официальные лица США предупреждают, что компании страны помогают российской оружейной промышленности.

Официальные лица США заявляют, что такая помощь рискует нанести вред более широким двусторонним отношениям, даже несмотря на то, что отношения стабилизируются после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань в 2022 году и сбития США предпологаемого китайского воздушного шара-разведчика в феврале 2023 года.

Китай заявил, что не поставлял оружие ни одной из сторон, добавив, что он "не является производителем или стороной, вовлеченной в украинский кризис". Однако он говорит, что нормальная торговля между Китаем и россией не должна прерываться или ограничиваться.

Помимо переговоров с Ван И Блинкен встретился с главой Китая Си Цзиньпином, который подтвердил обеспокоенность Пекина тем, что Соединенные Штаты подавляют экономическое развитие страны.

"Это фундаментальный вопрос, который необходимо решить, как первая пуговица на рубашке, которую нужно правильно зацепить, чтобы китайско-американские отношения действительно стабилизировались, улучшились и двигались вперед", - сказал Си.

Ранее Ван рассказал Блинкену, что "гигантский корабль" связей Китая и США стабилизировался, "но негативные факторы в отношениях все еще усиливаются и нарастают".

Ван также заявил, что США приняли "бесконечные" меры по подавлению экономики, торговли, науки и технологий Китая, приравнивая такие шаги к сдерживанию.

"И отношения сталкиваются со всевозможными нарушениями. Законные права Китая на развитие были необоснованно подавлены, и наши основные интересы сталкиваются с проблемами", - сказал Ван Блинкену.

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Повестка дня переговоров была определена во время ноябрьского саммита Байдена и Си Цзиньпина в Сан-Франциско и последующего телефонного разговора в апреле.

Подчеркивая растущие разногласия между двумя сторонами, за несколько часов до того, как Блинкен приземлился в Китае в среду, президент США Джо Байден подписал двухпартийный законопроект, который включал 8 миллиардов долларов на противодействие военной мощи Китая, а также миллиарды на оборонную помощь Тайваню и 61 миллиард долларов для Украины.

Ван заявил, что США не должны наступать на "красные линии", охватывающие интересы суверенитета, безопасности и развития - очевидная ссылка на Тайвань, демократически управляемый остров, который Китай называет своим, и спорное Южно-Китайское море.

Другие вопросы, находящиеся на рассмотрении, включают искусственный интеллект и стремление США достичь прогресса в сдерживании поставок Китаем химикатов, используемых для производства фентанила. Блинкен вместе с высокопоставленными чиновниками США, которые занимаются сотрудничеством с Китаем в борьбе с наркотиками, встретился с министром общественной безопасности Китая Ван Сяохуном, чтобы обсудить проблему фентанила.

Накануне пятничных переговоров министр финансов США Джанет Йеллен дала понять, что Байден не снимает с повестки дня никаких вариантов реагирования на чрезмерные промышленные мощности Китая.

Ван заявил, что США должны прекратить "раздувать" "ложный нарратив" о чрезмерных мощностях Китая.

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