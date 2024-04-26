Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
  •  17637 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
  •  31195 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
  •  35343 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
  •  62198 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  152108 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  167246 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  171882 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  151096 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120970 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105926 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

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19 апреля 2024, 15:15  •  591640 просмотра

Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Государственный секретарь США Энтони Блинкен выразил беспокойство по поводу поддержки Китаем оборонной промышленности России во время переговоров с высокопоставленным китайским дипломатом Ван И в Пекине, подчеркнув напряженность, несмотря на усилия по стабилизации отношений между крупнейшими экономиками мира.

Экономика •   •  8215 просмотра
Блинкен в Пекине встретился с Си Цзиньпином, выразил обеспокоенность США относительно поддержки Китаем россии

Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

Германия разрабатывает план поддержки тысяч американских военнослужащих, которые могут быть развернуты на восточном фронте НАТО, включая логистику, в случае потенциального вооруженного конфликта с россией.

Новости Мира •   •  6088 просмотра
Германия готовит план поддержки войск США на восточном фронте НАТО

У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Министр обороны россии сергей шойгу отрицает наличие у россии планов нападения на страны НАТО, заявив, что москва не имеет геополитических или военных интересов в нападении на страны Альянса.

Новости Мира •   •  6046 просмотра
У россии "нет интереса" нападать на страны НАТО - шойгу

Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики

СБУ предупредила попытки россии нанести удар по украинским позициям под Харьковом, задержав агентурную группу российской разведки, которая готовила серию авиаударов с применением управляемых бомб с помощью двух сообщников из Харькова, которые фиксировали места дислокации украинских войск.

Война •   •  7373 просмотра
Наводили российские КАБы на позиции ВСУ под Харьковом: задержаны корректировщики

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Польские фермеры пока блокируют только пункт пропуска Гребенное-Рава-Русская, через который за минувшие сутки в сторону Польши пропустили лишь 70 грузовиков, тогда как через пункт пропуска Ягодин-Дорогуск за сутки пропустили 1300 грузовиков.

Общество •   •  35343 просмотра
Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Мясные сомелье - новое слово в клиентском опыте украинцев.

Новости Бизнеса •   •  3573 просмотра
Компания МХП внедряет профессию мясных сомелье для сети "Мясомаркет"

Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осуществила свой первый двусторонний зарубежный визит в Украину, где встретилась с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и почтила украинцев, погибших в войне.

политика •   •  8011 просмотра
Первый двусторонний зарубежный визит в должности: новая глава МИД Латвии прибыла в Украину

россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП

По данным Офиса Генпрокурора Украины, во время оккупации Чернобыльской атомной электростанции россияне похитили и уничтожили имущества на сумму более 1 миллиарда гривен.

Война •   •  8164 просмотра
россияне во время оккупации ЧАЭС похитили и уничтожили имущества на более 1 млрд гривен - ОГП

К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном

8 151 вагон с зерновыми грузами направляется в порты Большой Одессы, что почти на 700 единиц больше, чем неделю назад, с увеличенными ежедневными темпами выгрузки и валютной выручкой от экспорта.

Экономика •   •  8271 просмотра
К морским портам движется более 8 тысяч вагонов с зерном

Украина вернула еще 140 павших бойцов

В Украину вернули 140 павших защитников, из них 112 - из Донецкой области, 20 - из Луганской, 5 - из Сумской, 2 - из Запорожской и 1 - из Херсонской.

Война •   •  11110 просмотра
Украина вернула еще 140 павших бойцов