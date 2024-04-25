Блинкен во время визита в Китай призвал Пекин к сотрудничеству с США во время визита в Китай

Во время своего визита в Китай государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Пекин и Вашингтон должны постоянно поддерживать контакт. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

В частности, во время своей первой официальной встречи в Шанхае Блинкен отметил необходимость "прямого" и "постоянного" взаимодействия между Соединенными Штатами и Китаем.

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Как отмечает издание, Блинкен уже провел переговоры с Чэнь Цзинином, секретарем Коммунистической партии Китая в Шанхае. Ранее Госсекретарь США подчеркнул, что он отметит "реальные разногласия", но будет пытаться "преодолеть их", а также "создать сотрудничество там, где это возможно".

В свою очередь Чэнь отметил, что дипломатические отношения между США и КНР не всегда были гладкими, всегда были "повороты", "но в целом они прогрессировали с историческим развитием и прогрессировали вперед".

Кроме того, американский чиновник провел дискуссию с американскими и китайскими студентами Нью-Йоркского университета в Шанхае Блинкен и подчеркнул важность расширения обменов между студентами, учеными и бизнесом.

Нам нужно убедиться, что мы разговариваем друг с другом, слышим друг друга, понимаем друг друга - подчеркнул Блинкен.

Дополнение

Ожидается, что во время визита в Китай Блинкен будет давить на Пекин, чтобы тот прекратил участие в переоснащении и поставке оборонно-промышленной базы России.

Известно, что 26 26 апреля, госсекретарь отправится в Пекин для переговоров со своим коллегой, министром иностранных дел Ваном И. Вероятно, там он также встретится с президентом Си Цзиньпином.

Напомним,

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи министров G7 заявил, что Китай сейчас является основным поставщиком сырья и компонентов для российского военно-промышленного комплекса.

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