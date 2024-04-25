Блинкен во время визита в Китай призвал Пекин к сотрудничеству с США во время визита в Китай

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  118505 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
  •  139025 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  145870 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  133633 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119054 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  104822 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102465 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137518 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  157961 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154425 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
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Блинкен во время визита в Китай призвал Пекин к сотрудничеству с США во время визита в Китай

Во время своего визита в Китай госсекретарь США Энтони Блинкен отметил необходимость "прямого" и "постоянного" взаимодействия между США и Китаем.

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Блинкен во время визита в Китай призвал Пекин к сотрудничеству с США во время визита в Китай

Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы

В Нацбанке уверяют, что колебания курса гривны на валютном рынке не представляют угрозы. Сейчас рынок находится в состоянии управляемой гибкости, где курсовые колебания зависят от спроса и предложения.

Экономика •   •  8540 просмотра
Пышный: колебания курса гривны, которое мы сейчас наблюдаем, не несет никакой угрозы

ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предоставляет Пенсионному фонду полномочия в сфере общеобязательного государственного социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности вместо ликвидированного Фонда социального страхования, одновременно решая проблемы, связанные с социальными правами людей с инвалидностью и внутренне перемещенных лиц.

Общество •   •  8461 просмотра
ВР поддержала изменения в законодательство по общеобязательному государственному социальному страхованию: что предполагается

Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год

Национальный банк Украины снизил прогноз инфляции на 2024 год до 8,2% с ранее ожидаемых 8,6% благодаря лучшим фактическим показателям инфляции и улучшению прогнозов.

Экономика •   •  8425 просмотра
Нацбанк улучшил свой инфляционный прогноз до 8,2% на 2024 год

"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"

Арку Свободы украинского народа (прежнее название - Арка Дружбы народов) в Киеве не будут сносить, поскольку она считается одним из выдающихся архитектурных памятников столицы, говорится в заявлении Департамента культуры Киевской городской государственной администрации.

Культура •   •  9302 просмотра
"Визитка города": в КГГА отказываются демонтировать "Арку Свободы украинского народа"

На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине

Председатель одного из районных судов Днепропетровской области разоблачен на получении взятки в размере 2500 долларов США за снятие ареста с имущества, изъятого в уголовном производстве.

Криминал и ЧП •   •  9956 просмотра
На получении взятки разоблачен председатель райсуда на Днепропетровщине

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара.

Общество •   •  10518 просмотра
Бойцы пяти подразделений получили автомобили от Фонда Вадима Столара

НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось

Рост реального ВВП Украины в первом квартале 2024 года был слабее, чем ожидалось, из-за ограниченных бюджетных расходов и блокады украинско-польской границы.

Экономика •   •  10126 просмотра
НБУ: рост реального ВВП в первом квартале был слабее, чем предполагалось

Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 14,5% до 13,5%, чтобы поддержать кредитование и восстановление экономики, одновременно управляя инфляционными рисками.

Экономика •   •  9254 просмотра
Нацбанк прогнозирует снижение учетной ставки до 13% в этом году

Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ

Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за резолюцию, в которой говорится о том, что переговоры о вступлении в ЕС с Грузией не должны начинаться до тех пор, пока предложенный закон об иностранных агентах является частью правовой повестки Грузии.

политика •   •  10161 просмотра
Европарламент призвал не начинать переговоры с Грузией о членстве в ЕС из-за закона об "иноагентах" - СМИ