Пекин разрешил причалить в КНР российскому грузовому судну "Ангара", которое находится под санкциями США из-за поставок северокорейского оружия в рф. об этом пишет Reuters со ссылкой на снимки британского аналитического центра Royal United Services Institute (RUSI), передает УНН.

Детали

Согласно спутниковым фото российское судно "Ангара" пришвартовано на верфи Zhoushan Xinya Shipyard в восточной провинции Чжэцзян с февраля.

Согласно официальной информации это крупнейшая частная судоремонтная компания в Китае.

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Само судно, как завили в Reuters, было идентифицировано с помощью транспондера уникальной системы автоматической идентификации (AIS), который был ненадолго включен, вероятно, из соображений безопасности во время навигации по участку Корейского пролива на пути в Китай.

Известно, что корабль совершил по меньшей мере 11 поставок между северокорейским портом Раджин и российскими портами с августа 2023 года, поставив тысячи контейнеров, которые, вероятно, содержали северокорейские боеприпасы

По данным RUSI, до того, как 9 февраля судно прибыло в Китай, якобы для ремонта или технического обслуживания, "Ангара" в январе была пришвартована в портах Северной Кореи и россии с выключенным транспондером.

Дополнение

В издании добавляют, что посольство Китая в Вашингтоне заявило, что ему неизвестны детали, связанные с "Ангарой", но КНР "всегда выступает против односторонних санкций и долгосрочной юрисдикции, которые не имеют основания в международном праве или мандате Совета Безопасности".

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В то же время научный сотрудник RUSI Джозеф Бирн сказал, что правительство Китая должно знать, что судно, которое находится под санкциями США, стояло на его верфи.

Если он позволит "Ангаре" выйти из порта без досмотра, то это свидетельствует о том, что Китай, вероятно, не будет принимать никаких мер в отношении этих российских судов - подчеркнул Бирн.

Напомним

В Reuters заявили, что Европейская комиссия предложит санкции против кораблей, доставляющих северокорейское военное оборудование в Россию, и танкеров, нарушающих договоренности G7 о потолке цен на российскую нефть.

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