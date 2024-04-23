ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

Киев  •  УНН

23 апреля 2024, 13:09  •  1912 просмотра

Read in English

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.

США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами, которые, как надеются чиновники, прекратят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства, со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

Детали

"На фоне того, что во вторник госсекретарь Энтони Блинкен направляется в Пекин, возникает вопрос, сможет ли даже угроза использования США одного из самых мощных инструментов финансового принуждения повлиять на сложную торговлю между Пекином и москвой", - указывает издание.

Китай, как отмечается, прислушивался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в россию с начала войны, но после прошлогодней поездки Блинкена в Пекин китайский экспорт коммерческих товаров, которые также имеют военное применение, резко вырос. "Поскольку Китай теперь является основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила москве восстановить свой военно-промышленный потенциал", - пишет издание.

Блинкен и другие высокопоставленные чиновники правительства, как указано, бьют тревогу среди западных союзников, в том числе на прошлой неделе на встрече G7 на Капри, Италия.

"Но на этот раз, когда он направляется в Китай, чиновники рассчитывают на угрозу того, что китайские банки потеряют доступ к доллару, а также риск ухудшения торговых связей с Европой, что убедит Пекин изменить курс", - говорится в публикации.

Банки, как отмечается, являются ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

Блинкен предупредил Пекин относительно россии: "Китай не может стоять одной ногой в обоих ботинках"19 апреля 2024, 13:00 • 17967 просмотров

"Официальные лица США говорят, что введение санкций против банков является эскалирующим вариантом на случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Пекин ограничить свой экспорт", - пишет издание.

В последние недели, как отмечается, "официальные лица США усилили давление на Пекин на частных встречах и телефонных разговорах, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, которые занимаются торговлей такими товарами двойного назначения".

"Любые банки, которые способствуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США", - заявила министр финансов Джанет Йеллен ранее в этом месяце на встречах с коллегами в Пекине.

рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно23 апреля 2024, 12:54 • 3430 просмотров

"Официальные лица говорят, что они надеются, что совместное дипломатическое давление Запада позволит избежать необходимости принимать меры, которые могли бы нарушить хрупкую разрядку между двумя государствами", - указывает издание.

Как сообщается, лишение банков доступа к доллару - валюте большей части мировой торговли - имеет гораздо более широкие последствия, чем обычные санкции, направленные против отдельных лиц и компаний, и поэтому часто применяется в качестве крайней меры. Такие санкции часто приводят к банкротству банков, затрагивая всю их клиентскую базу, и представляют особый риск для Китая, поскольку страна борется с растущими кредитными проблемами, пишет издание.

При этом, как указано, в прошлом простая угроза нацеливания на банки приводила к краткосрочным результатам.

В декабре президент Байден подписал указ, который дал Министерству финансов США полномочия вводить санкции против банков, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Это создало узкие места в торговых соглашениях между Китаем и россией, поскольку крупные китайские банки отказались от любой роли в содействии сделкам, сказала Александра Прокопенко, научный сотрудник российского Евразийского центра Карнеги и бывшая сотрудница центрального банка россии.

Но, по ее словам, эти банки постепенно были заменены региональными китайскими банками, которые мало работают в долларовой экономике, и, следовательно, меньше боятся санкций США. "Платежные цепочки медленно перестраиваются, - сказала Прокопенко. - И россияне, и китайцы постоянно приспосабливаются к новым условиям".

В G7 призвали Китай прекратить предоставлять россии материалы для развития производства19 апреля 2024, 16:33 • 27636 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
g7G7
vashington-okrug-kolumbiyaВашингтон
pekinПекин
dzhanet-yellenДжанет Йеллен
italiyaИталия
yevropaЕвропа
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
  •  100034 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
  •  132572 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
  •  132864 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

Эксклюзив
Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области
22 апреля 2024, 11:57  •  137481 просмотра

Прокуратура будет настаивать на аресте подозреваемых в нападении и убийстве полицейских в Винницкой области

Эксклюзив
Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт
22 апреля 2024, 11:50  •  119269 просмотра

Новый президент США сможет заблокировать выделение помощи Украине, но есть нюанс - эксперт

Эксклюзив
Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области
21 апреля 2024, 12:22  •  156580 просмотра

Задержаны мужчины, которые подозреваются в убийстве полицейского в Винницкой области

Эксклюзив
Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС
19 апреля 2024, 15:30  •  224268 просмотра

Эксперты расследуют продолжающуюся экологическую катастрофу, вызванную разрушением россией Каховской ГЭС

Эксклюзив
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
19 апреля 2024, 15:15  •  431486 просмотра

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

Эксклюзив
Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии
19 апреля 2024, 14:48  •  175523 просмотра

Валерий Рябых: сбитый Ту-22М3 - это сигнал стратегического поражения россии

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"
19 апреля 2024, 13:41  •  131780 просмотра

На саммит для бизнеса, где планировалось выступление Гетманцева, пришли "гуси"

Новости по теме
США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

  •  1912 просмотра
Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

  •  1768 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

  •  3262 просмотра
Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

  •  3393 просмотра
рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

  •  3430 просмотра
Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

  •  3635 просмотра
Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

  •  6262 просмотра
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

  •  6082 просмотра
В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

  •  5432 просмотра
Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются

Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются

  •  6371 просмотра

Популярные

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  117755 просмотра
Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

Армия рф обстреляла пограничье Черниговской области из минометов и самолета: 18 взрывов

  •  56639 просмотра
Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

Цены на золото упали до минимума за 2,5 недели на фоне снижения напряженности на Ближнем Востоке

  •  44346 просмотра
россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

россияне ночью ударили авиабомбами "УМПБ Д-30 СМ" по Донецкой области

  •  33099 просмотра
Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

Вражеские силы несут потери: за сутки погибло 800 военнослужащих

  •  106168 просмотра

Публикации

Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

  •  117755 просмотра
Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

Открестились от ТЭС: как Найем и Кубраков "защищали" энергетику меморандумами

22 апреля 2024, 13:19  •  167276 просмотра
"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки

"Выбросьте отсюда этих мафиозных украинцев!": во Вьетнаме разгорелся скандал вокруг украинских детей-сирот и их опекунки
Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  431486 просмотра
Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

Пророссийский шабаш в Винницкой области провалился: детали

19 апреля 2024, 08:45  •  350753 просмотра
В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

В Винницкой области поднимают голову пророссийские силы: кто за ними стоит

18 апреля 2024, 13:51  •  397872 просмотра

США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

США разрабатывают санкции, которые могут отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, чтобы заставить Пекин ограничить экспорт товаров двойного назначения, которые помогают российскому военному производству.

Война •   •  1912 просмотра
США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

Одесская бригада противовоздушной обороны провела успешную боевую работу по сбиванию российских ударных беспилотников на южном направлении в ночь на 23 апреля 2024 года.

Война •   •  1768 просмотра
Командующий Воздушных Сил показал, как Одесская бригада ночью сбивала вражеские "шахеды"

В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

В Киеве река Днепр достигла самого высокого уровня этой весной - 636 см, но угрозы подтопления столицы нет.

Общество •   •  3262 просмотра
В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

Европейский парламент проголосовал за продление беспошлинной торговли украинской сельскохозяйственной продукцией на год до 5 июня 2025 года с новыми ограничениями для защиты интересов европейских фермеров.

Экономика •   •  3393 просмотра
Европарламент поддержал продление льготной торговли с Украиной с ограничениями

рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

россия работает над оснащением иранских беспилотников-камикадзе Shahed китайскими модулями связи, чтобы превратить их в барражирующие боеприпасы, способные поражать движущиеся объекты, передавать видео и получать команды управления, что потенциально повышает их смертоносность и разрушительные возможности.

Война •   •  3430 просмотра
рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

Украинские войска контролируют большую часть Очеретино на Авдеевском направлении, также южная часть населенного пункта находится под огневым контролем ВСУ. При этом оккупанты пытаются захватить населенный пункт с применением всего имеющегося оружия, включая химические вещества.

Война •   •  3635 просмотра
Ситуация в Очеретино сложная: россияне применяют химическое оружие, ВСУ пытаются оттеснить оккупантов

Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект, который вводит начальную общую военную подготовку путем преподавания предмета "Защита Отечества" для старшеклассников и учащихся профессионально-технических учебных заведений.

Война •   •  6262 просмотра
Рада поддержала законопроект об усовершенствовании системы начальной общевойсковой подготовки

Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

Bank of America (BofA) назвал акции Apple (AAPL) "лучшим выбором" на 2024 год, указав на четыре потенциальных катализатора, которые могут привести к росту акций, включая запуск iPhone 16 с поддержкой искусственного интеллекта и рост бизнеса Apple в сфере услуг.

Технологии •   •  6082 просмотра
Банкиры считают Apple "лучшим выбором" на 2024 год, акции технологического гиганта могут вырасти на 36%

В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

Марш "Бессмертный полк" снова отменили в аннексированном россией Крыму и нескольких российских регионах из соображений безопасности.

Война •   •  5432 просмотра
В оккупированном Крыму отменили акцию "Бессмертный полк", парада на 9 мая тоже не будет

Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются

Верховная Рада поддержала законопроект, который устанавливает новые штрафы за незаконную торговлю пивом, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет без государственной регистрации или разрешений.

Экономика •   •  6371 просмотра
Рада поддержала усиление ответственности за торговлю подакцизными товарами без разрешений: какие штрафы предусматриваются