США разрабатывают санкции в отношении китайских банков из-за их роли в сотрудничестве с россией - WSJ

США разрабатывают санкции, которые угрожают отрезать некоторые китайские банки от мировой финансовой системы, вооружая главного посланника Вашингтона дипломатическими рычагами, которые, как надеются чиновники, прекратят коммерческую поддержку Пекином российского военного производства, со ссылкой на слова людей, знакомых с этим вопросом, сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

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"На фоне того, что во вторник госсекретарь Энтони Блинкен направляется в Пекин, возникает вопрос, сможет ли даже угроза использования США одного из самых мощных инструментов финансового принуждения повлиять на сложную торговлю между Пекином и москвой", - указывает издание.

Китай, как отмечается, прислушивался к предупреждениям Запада не отправлять оружие в россию с начала войны, но после прошлогодней поездки Блинкена в Пекин китайский экспорт коммерческих товаров, которые также имеют военное применение, резко вырос. "Поскольку Китай теперь является основным поставщиком схем, деталей самолетов, машин и станков, официальные лица США говорят, что помощь Пекина позволила москве восстановить свой военно-промышленный потенциал", - пишет издание.

Блинкен и другие высокопоставленные чиновники правительства, как указано, бьют тревогу среди западных союзников, в том числе на прошлой неделе на встрече G7 на Капри, Италия.

"Но на этот раз, когда он направляется в Китай, чиновники рассчитывают на угрозу того, что китайские банки потеряют доступ к доллару, а также риск ухудшения торговых связей с Европой, что убедит Пекин изменить курс", - говорится в публикации.

Банки, как отмечается, являются ключевыми посредниками в коммерческом экспорте в россию, обрабатывая платежи и предоставляя компаниям-клиентам кредиты для торговых операций.

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"Официальные лица США говорят, что введение санкций против банков является эскалирующим вариантом на случай, если дипломатические попытки не смогут убедить Пекин ограничить свой экспорт", - пишет издание.

В последние недели, как отмечается, "официальные лица США усилили давление на Пекин на частных встречах и телефонных разговорах, предупреждая, что Вашингтон готов принять меры против китайских финансовых учреждений, которые занимаются торговлей такими товарами двойного назначения".

"Любые банки, которые способствуют крупным транзакциям, направляющим товары военного назначения или двойного назначения на российскую оборонно-промышленную базу, подвергаются риску санкций США", - заявила министр финансов Джанет Йеллен ранее в этом месяце на встречах с коллегами в Пекине.

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"Официальные лица говорят, что они надеются, что совместное дипломатическое давление Запада позволит избежать необходимости принимать меры, которые могли бы нарушить хрупкую разрядку между двумя государствами", - указывает издание.

Как сообщается, лишение банков доступа к доллару - валюте большей части мировой торговли - имеет гораздо более широкие последствия, чем обычные санкции, направленные против отдельных лиц и компаний, и поэтому часто применяется в качестве крайней меры. Такие санкции часто приводят к банкротству банков, затрагивая всю их клиентскую базу, и представляют особый риск для Китая, поскольку страна борется с растущими кредитными проблемами, пишет издание.

При этом, как указано, в прошлом простая угроза нацеливания на банки приводила к краткосрочным результатам.

В декабре президент Байден подписал указ, который дал Министерству финансов США полномочия вводить санкции против банков, которые помогают российскому военно-промышленному комплексу. Это создало узкие места в торговых соглашениях между Китаем и россией, поскольку крупные китайские банки отказались от любой роли в содействии сделкам, сказала Александра Прокопенко, научный сотрудник российского Евразийского центра Карнеги и бывшая сотрудница центрального банка россии.

Но, по ее словам, эти банки постепенно были заменены региональными китайскими банками, которые мало работают в долларовой экономике, и, следовательно, меньше боятся санкций США. "Платежные цепочки медленно перестраиваются, - сказала Прокопенко. - И россияне, и китайцы постоянно приспосабливаются к новым условиям".

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