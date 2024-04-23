рф с помощью китайских технологий хочет превратить "шахед" в барражирующий боеприпас типа "Ланцет": что известно

В россии ведутся работы по оснащению "шахедов" китайскими модулями связи для превращения этих дронов-камикадзе в барражирующие боеприпасы типа "Ланцет". Об этом сообщает Defence Express со ссылкой на полученные документы презентации, которая состоялась в рф, пишет УНН.

Издание отмечает, что "шахед" запускается для поражения стационарных целей и без возможности доразведки и донаведения на цель. А барражирующий боеприпас предназначен для поражения, в первую очередь, подвижных целей, которые может найти самостоятельно, или быть донаведенным на них.

Главное отличие между ними - связь, так как барражирующему боеприпасу необходимо передавать видео и получать команды управления. Для решения этой задачи враг активно сотрудничает с китайскими компаниями.

В документах говорится, что российские специалисты уже провели испытания модулей связи непосредственно в Китае. В частности речь идет об изделии TX900 от китайской компании VCan Group Ltd (коммерческий бренд iVcan). Отмечается, что во время тестов было через ретранслятор получено видео в HD-качестве на расстоянии 220 км с задержкой в 60 мс.

Этот модуль связи работает на частотах 1428 - 1448 МГц или на 806 - 826 МГц и поддерживает автоматическое изменение частоты в зависимости от помех, а также имеет возможность передачи зашифрованного сигнала стандарта AES128, максимальная скорость передачи задекларирована в 30 Мбит/с. При мощности 10 Вт вес изделия составляет всего 242,5 грамма.

Кроме того, также тестировались изделия Xingkai XK-F403E, Shenzhen Safe Guard SFGTHF0505UF, но в презентации речь не идет об их испытаниях и не подчеркнуты их преимущества, а указанные цены на изделия выше TX900 от VCan.

Также издание пишет, что о создании барражирующего боеприпаса говорит еще одна деталь - намерение установить в Shahed-136 новую боевую часть весом 50 килограммов, которая имеет сложное комбинированное осколочно-фугасно-зажигательное и бронебойное действие.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее заявил, что россияне начали дополнять боевую часть "шахедов" шрапнелью.

"Готовые поражающие элементы имеют вид вольфрамовых шариков одинакового диаметра. Принцип действия подобен шрапнельным артиллерийским снарядам. В момент подрыва взрывная часть разрывается, разбрасывая небольшие металлические фрагменты (шрапнель) в разные направления. Шрапнель рассеивается и наносит ущерб объектам в зоне действия. Такая циничная "модификация" может свидетельствовать о желании врага нанести большие поражения непосредственно людям. Количество готовых поражающих элементов, которыми россияне комплектуют "Shahed 136", недостаточно для значительного разрушения сооружений или зданий. Однако такие фрагменты могут нанести тяжелые поражения непосредственно людям. Шарики в момент разлета охватывают большую площадь и могут поражать любую незащищенную часть тела", - отметил Рувин.